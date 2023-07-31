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國際
2023-07-31 18:13:07

美國喬州「鬼湖」傳聞多多 逾700人遇意外喪命 24歲青年跳水離奇觸電亡

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位於喬治亞州北部的拉尼爾湖。(互聯網)

位於喬治亞州北部的拉尼爾湖。(互聯網)

位於美國喬治亞州北部的「拉尼爾湖」(Lake Lanier) 60多年來已通報逾700宗死亡個案，多年來被傳鬧鬼。近日一名24歲男子從湖畔碼頭跳入水中，竟離奇地觸電死亡。

霍士新聞、美聯社等媒體報道，事發於上周四(727)，喬治亞州自然資源部證實，24歲的米爾納(Thomas Milner)在拉尼爾海灘南路(Lanier Beach South Road)附近的自家湖畔碼頭跳水後發生意外，送院搶救後不治。

鄰居落水救人又觸電

報道指，米爾納落水後即尖叫求救，鄰居立即駛船接近，其中一人跳入湖中，感覺一陣灼熱，像是觸電，他趕緊上岸關掉碼頭的所有電源，才再落水救人，可惜為時已晚。當局暫未能確定湖水通電原因，已展開調查。有報道指，懷疑附近一個電箱漏電所致。

船隻在拉尼爾湖上活動。(互聯網)

船隻在拉尼爾湖上活動。(互聯網)

拉尼爾的鬧鬼傳聞

拉尼爾湖位於喬治亞州北部的福賽思縣(Forsyth County)，阿特蘭大東北面約40英里，以南北戰爭時南方邦聯(Confederate)一位老兵命名，是美國政府為了興建大壩及水力發電而建造的人工湖。可是，徵地過程導致250多個家庭流離失所，位於奧斯卡維爾的一個小鎮沒入湖底，包括多處未移走的墓地，因而惹起鬧鬼傳聞。

該湖泊自1956年開放予公眾活動以來，至今已通報700多宗死亡個案，被媒體形容是美國最致命的水域之一。截至本月16日的官方數據，拉尼爾湖今年已發生11宗船隻事故，3人溺斃，而全國湖泊同期發生68宗船隻事故，25人溺斃，8人在船隻事故中死亡。

據拉尼爾湖官方網站資訊，今次事發地點附近的比福德水壩(Buford Dam)「為周圍各縣提供水力發電，管道持續讓水以每秒600立方英尺的最低速率通過大壩」。官員已警告該水域具危險性，若民眾要在拉尼爾湖游泳，會面臨風險。

船隻在拉尼爾湖上活動。(互聯網)

船隻在拉尼爾湖上活動。(互聯網)

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