美國喬治亞州監獄4囚犯凌晨逃獄　附近38所學校進入預防性封鎖

美國喬治亞州驚傳越獄案！四名囚犯16日凌晨透過受損的窗戶，從比伯縣（Bibb County）一處監獄逃脫，其中一人還曾犯下謀殺罪，當局呼籲民眾若有目擊到犯人，請盡速回報。

逃犯罪名包括謀殺、攻擊及持槍販毒等

比伯縣治安官辦公室發布新聞稿稱，四名囚犯分別為犯下謀殺罪的52歲囚犯喬伊·福尼爾（Joey Fournier）、犯攻擊罪的24歲馬克·克里·安德森（Marc Kerry Anderson）、持槍販毒的29歲查維斯·德馬裡奧·斯托克斯（Chavis Demaryo Stokes），以及分發大量毒品的37歲約翰尼弗·德納德·巴恩韋爾（Johnifer Dernard Barnwell）。

根據獄方消息，16日凌晨3點左右，4人從監獄二樓的休息室窗戶爬出，接著穿過圍欄，比伯縣警長戴維斯補充，在該圍欄附近停有一輛藍色小轎車，但目前無法確定犯人是否乘車逃亡。戴維斯表示，涉事的比伯縣監獄目前關押著800多人，理想情況下應保持30名工作人員在崗，但該監獄已很長時間沒有達到這樣的人員配備水平，有時甚至只有6到8人在崗，16日越獄事件發生時，監獄裡只有不到10名工作人員，另外，這座監獄已有43年歷史，許多地方都已老舊不堪，可以輕易地被破壞，目前監獄正在進行內部調查，了解4名囚犯是如何在睡覺，躲避獄警的視線，進到只有室內娛樂期間可以去的公共區域「休息室」。治安官辦公室設立了舉報熱線，希望目擊民眾可以致電提供消息，提供重要線索的人，將獲得1000美元的獎金（約7824.25港元）。這宗逃亡事件，導致比伯縣38所學校在16日進入「預防性封鎖」，在封鎖期間，教室課堂不受影響，但戶外活動會受到限制，估計超過2萬名學生受影響。

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