美國喬治亞州高中槍擊案4死9傷 14歲槍手行兇前曾發簡訊向媽媽道歉

美國喬治亞州高中槍擊案造成4死9傷，遭指控的14歲兇手據稱曾在案發前向母親道歉，母親覺得事情不妙立刻打電話到學校通報，但卻為時已晚。

槍擊悲劇 美國喬治亞州在本月4日發生一起槍擊案，14歲的柯爾特（Colt Gray）持AR-15半自動步槍，在巴羅郡溫得市的阿巴拉契中學（Apalachee High School）教室掃射，造成4死9傷的悲劇。 據悉他用來行兇的步槍是54歲父親柯林（Colin Gray）送他的聖誕禮物，事後柯林也被逮捕。

美國喬治亞州高中槍擊案4死9傷 14歲槍手行兇前曾發簡訊向媽媽道歉

據柯爾特的祖父表示，柯爾特在作案前，曾經發簡訊給他的母親瑪西(Marcee Gray) ，簡訊裡寫道：「我很抱歉，媽媽。」驚覺可能不妙的瑪西當下打電話到阿巴拉契中學，警告一名輔導員她兒子可能出現「極端緊急情況」。瑪西向家人表示，「我通知高中輔導老師，我告訴他們這是一個極端的緊急情況，他們必需立即去找我的兒子確認他的情況。」 在這之後，瑪西立刻驅車前往大約三個小時路程的溫得市，但在半路上就聽到兩名學生和兩名老師被殺。

柯爾特父親 據紐約郵報報道，學校工作人員在接到電話後前往柯爾特的教室試圖阻止這場災難，但沒有找到人。 柯爾特的祖父指控他的父親柯林很早之前就設計好了，說他極其邪惡，並聲稱他讓柯爾特染上毒癮。「他是一個好孩子，在糟糕的情況下變壞了，我們很傷心。孩子成長的環境真的會大大影響他們的性格。」 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章