美國喬治亞校園槍擊｜14歲槍手去年涉威脅施襲曾遭FBI調查 惜未能阻止4死悲劇

美國喬治亞州一間中學周三發生槍擊釀4死9傷，死者包括兩名14歲學生，同為14歲的槍手格雷(Colt Gray)被捕。美國聯邦調查局(FBI)披露，格雷去年5月涉及一宗網上匿名恐嚇，帖文含有槍械圖片及威嚇發動校園槍擊，並無提及時間和地點。他向警方否認是其所為後，當局只警告當地學校「持續監察」格雷。

事發在溫德市的阿巴拉奇高中(Apalachee High School)，於早上10時左右，格雷使用AR-15半自動步槍向師生掃射，兩名學生和兩名老師死亡，另有8名學生和1名老師受傷。FBI稱，去年發現上述校園槍擊恐嚇帖文後，24小時內確認來自喬治亞州，並通知當地警方。格雷父親向警員說，他家裡放有槍械，但兒子「沒有在無監管下接觸它們」。