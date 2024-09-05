美國喬治亞校園槍擊｜14歲槍手去年涉威脅施襲曾遭FBI調查 惜未能阻止4死悲劇

美國喬治亞州一間中學周三發生槍擊釀4死9傷，死者包括兩名14歲學生，同為14歲的槍手格雷(Colt Gray)被捕。美國聯邦調查局(FBI)披露，格雷去年5月涉及一宗網上匿名恐嚇，帖文含有槍械圖片及威嚇發動校園槍擊，並無提及時間和地點。他向警方否認是其所為後，當局只警告當地學校「持續監察」格雷。
事發在溫德市的阿巴拉奇高中(Apalachee High School)，於早上10時左右，格雷使用AR-15半自動步槍向師生掃射，兩名學生和兩名老師死亡，另有8名學生和1名老師受傷。FBI稱，去年發現上述校園槍擊恐嚇帖文後，24小時內確認來自喬治亞州，並通知當地警方。格雷父親向警員說，他家裡放有槍械，但兒子「沒有在無監管下接觸它們」。
美國喬治亞校園槍擊｜同學指槍手沉默寡言常逃學 企圖返回課室開槍
槍擊案發生前坐在格雷身旁的同學Lyela Sayarath稱，事前毫無徵兆，形容他是沉默青年，「很少說話，大部分時間都無上學」；又指格雷即使說話，也只說單字。Sayarath指，格雷在早上9時45分離開課室，並無問准老師；大約半小時後，校園響起有槍手的警報，格雷再度出現課室，那時大家仍未察覺他是槍手。有同學前往開門給格雷，可能看見他手上有槍立即退後。Sayarath估計隔鄰的課室打開了門，他便走到該課室開槍，她聽到10至15下槍響。隔離班有Sayarath的朋友，向她說見到有人中槍，血灑到他身上，嚇到顫抖。
另有學生稱，走出課室到走廊水機飲水，聽到槍聲，並見到一人穿黑衣拿著長槍，立即奔回課室上鎖，與其他同學躲在課室後方。兩名學校警察接到開槍報告後數分鐘趕到現場，格雷向他們投降自首。他以成年人身份被落案控告謀殺。當局周三晚公布4名死者身份，分別是老師Christina Irimie(53歲)和Richard Aspinwall(39歲)，以及兩名14歲學生Mason Schermerhorn和Christian Angulo。