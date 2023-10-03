美國單親媽媽機場跑道邊割草　被降落中的飛機機翼重擊死亡

警方正在調查降落過程中是否疏失

綜合《美聯社》與《每日郵報》報道，這起事件發生發生在奧克拉荷馬城東南方298公里的小機場。70歲的飛行員巴克斯特（James Baxter）當時駕駛著單引擎小型飛機Bonanza A36，降落在跑道上後，他注意到海耶斯正在跑道旁的田野裡開著割草機，於是試圖拉起機身從對方頭頂上飛過，然而機翼還是撞到了她。當救護人員趕到時，海耶斯已經不治身亡。據悉，布羅肯鮑機場是一個人口稀少的市立機場，沒有空中交通管制，飛機起降期間，靠飛行員的目視，以及飛行員間的無線電喊話，來通報飛機起降。奧克拉荷馬州巡警隊發言人史都華（Sarah Stewart）2日表示，警方正在調查巴克斯特在降落過程中是否有疏失，以及死者當時有沒有看到飛機、有無穿著反光服等。報導稱，海耶斯獨自養育著3個小孩，她的友人表示，她是一位很棒的單親媽媽，平常辛苦工作，以養活3個孩子。她不幸離世後，將由當地社會局安排、協調小孩養育等後續事宜。

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