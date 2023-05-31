美國國債嚴峻 政府手頭現金不敵富豪

記者高珞曦／綜合報道 美國國債問題迫在眉睫，財長耶倫（Janet Yellen）不斷向政府示警，根據最新聯邦數據，目前美國財政部手上只有388億美元（約3,000億港元）現金。彭博億萬富豪榜上甚至有31人比現在的美國政府更有錢，例如法國LVMH董事長與CEO阿諾特，他的淨資產估計為1,930億美元（約1.5萬億港元）。

美國《CNN》報道，最新的聯邦數據顯示，美財政部現在手上的現金逼近300億美元（約2,349億港元）低點，遠低於5月稍早的逾2,000億美元（約1.5萬億港元以上）。