美國國債嚴峻 政府手頭現金不敵富豪

記者高珞曦／綜合報道
美國國債問題迫在眉睫，財長耶倫（Janet Yellen）不斷向政府示警，根據最新聯邦數據，目前美國財政部手上只有388億美元（約3,000億港元）現金。彭博億萬富豪榜上甚至有31人比現在的美國政府更有錢，例如法國LVMH董事長與CEO阿諾特，他的淨資產估計為1,930億美元（約1.5萬億港元）。
美國《CNN》報道，最新的聯邦數據顯示，美財政部現在手上的現金逼近300億美元（約2,349億港元）低點，遠低於5月稍早的逾2,000億美元（約1.5萬億港元以上）。
不過，彭博億萬富豪榜（Bloomberg Billionaires Index）上多的是「富可敵國」的富豪，除了法國的阿諾特，排行榜上位居美國第一的特斯拉（Tesla）CEO馬斯克（Elon Musk），他的身價也有1850億美元（約1.4萬億港元），其次為亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos），貝索斯淨資產為1,440億美元（約1.1萬億港元）。除此之外，戴爾公司（Dell）的創辦人麥可戴爾（Michael Dell）、「股神」巴菲特、Facebook共同創辦人朱克伯格，以及行事低調的法國開雲集團董事長皮諾（Francois Pinault）、香奈兒董事長亞蘭韋特海默（Alain Wertheimer）等，皆是榜上有名的富豪名人。
而美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫，日前才達成兩黨協議，將債務上限延遲到2025年1月1日，兩人將各自在黨內尋求同意票，並於5月31日在國會進行表決。財政部長耶倫警告，若國會未在6月5日前提高債務上限，政府將沒有足夠的資金，能夠支持按時全額支付國家的所有債務。
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