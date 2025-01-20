美國前國務卿布林肯訪日期間　傳於豐洲市場外遭辱罵

美國時任國務卿布林肯（Antony Blinken），在本月初先後到訪南韓及日本。據日本媒體報道，在布林肯訪問東京的豐洲市場期間，一名男子走到其面前高舉中指及講英語粗口。據報涉事的是一位在市場內工作的員工，有傳已被所屬公司解僱及禁止再進入市場。

日本媒體訪問在豐洲市場工作的職員，他們表示在布林肯1月7日以美國國務卿身份到訪日本時，他獲安排與東京都知事小池百合子前往豐洲的一間壽司店用餐，據報該店是以前布林肯個人訪日時喜歡的店舖。並因為其訪問性質，在當日店外已安排大量的特警駐守。就在布林肯抵達後，一名男子突然上前大叫「布林肯，FXXK YOU」並高舉起中指。由於男子曾逐步迫近布林肯，故被現場的保安喝止，男子之後退後高舉手指離開。