美國國會中期選舉來臨 拜登宣布再釋出1500萬桶戰略石油儲備

美國國會中期選舉即將於11月8日舉行，美國總統拜登周三（19日）宣布要在年底前自戰略石油儲備釋出最後一批1,500萬桶原油，以降低油價；同時開始補充庫存。拜登表示：「這將讓我們得以迅速行動，防止油價飆升並因應國際事件」。

拜登正尋求增加足夠的石油供應，以防近期的油價飆升可能會損害到美國民眾，並向美國鑽探業者保證，一旦油價跌到太低，政府將作為買家入市。事實上，油價高漲已引發民怨，拜登在今年3月底宣布將釋出1.8億桶戰略石油儲備，並從5月開始釋出行動。

拜登：汽油價格上漲原因是俄羅斯入侵烏克蘭

拜登將原油與汽油價格上漲，歸咎於俄羅斯入侵烏克蘭，並指出油價已從今年早前的高峰回落了三成。此前，美國汽油平均價格一度飆破每加侖5美元，令民怨四起，儘管價格後來平緩下來，通脹居高不下仍然是可能導致共和黨在下月中期選舉中擊敗民主黨的最大因素。

分析指出，對拜登而言，這有著重大的內政考量。批評者痛批，拜登此舉是為了贏得中期選舉。然而，拜登的言論未能安撫市場，國際油價周三上揚。紐約商品交易所西德州中級原油11月期貨價格上漲2.73美元，報每桶85.55美元。倫敦北海布倫特原油12月期貨價格上升2.38美元，報每桶92.41美元。