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國際
2023-05-20 16:00:00

美國國會暫停債務違約談判　美股3大指數終止兩日升勢

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綜合外媒報導，共和黨領袖麥卡錫在國會大廈向媒體表示：「我們要暫停一下」、「我們明年不能再花更多錢了」。

記者陳怡伶／綜合報導

距離美國國債可能發生災難性違約剩不到2週的時間，但政府與國會領袖就債務上限問題進行的談判陷入僵局美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）19日指出，由於民主黨「缺乏行動」，共和黨已暫停避免債務違約的談判，白宮也承認雙方存在「嚴重分歧」。


美國聯邦眾議院議長麥卡錫宣布暫停避免債務違約的談判。（圖／美聯社）

綜合外媒報導，共和黨領袖麥卡錫在國會大廈向媒體表示：「我們要暫停一下」、「我們明年不能再花更多錢了」。

拜登的談判代表與共和黨一直在拉鋸，試圖就提高舉債上限達成協議，讓國家支付現有債務。共和黨則堅持拜登須簽署削減開支的協議，以交換他們同意提高舉債上限，無視民主黨一再要求以「乾淨的行動」提高舉債上限並不附帶任何條件。

白宮19日也表示，雙方就國家預算依然存有重大問題。不過白宮官員對此表示樂觀，雙方仍有可能達成協議，但必須「真誠地」進行談判，並認識到雙方都不會得到想要的一切，「兩黨就預算問題存在著實際差異，談判進行將很困難」、「總統團隊很努力地朝向能獲參眾兩院通過的兩黨合理解決方案前進」。

正在日本出席G7峰會的總統拜登，也取消了後續前往巴布亞紐幾內亞和澳洲的訪問行程，預計在峰會結束後立刻返回華盛頓。

受到談判陷入僵局的影響，19日，美股3大指數終止2天升勢。道瓊斯工業指數下跌109.28點，收報33426.63點；標準普爾500指數下跌6.07點，收報4,191.98點；納斯達克指數下跌30.94點，收報12,657.9點。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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