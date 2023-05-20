美國國會暫停債務違約談判　美股3大指數終止兩日升勢

綜合外媒報導，共和黨領袖麥卡錫在國會大廈向媒體表示：「我們要暫停一下」、「我們明年不能再花更多錢了」。

記者陳怡伶／綜合報導

距離美國國債可能發生災難性違約剩不到2週的時間，但政府與國會領袖就債務上限問題進行的談判陷入僵局。美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）19日指出，由於民主黨「缺乏行動」，共和黨已暫停避免債務違約的談判，白宮也承認雙方存在「嚴重分歧」。



美國聯邦眾議院議長麥卡錫宣布暫停避免債務違約的談判。（圖／美聯社）

綜合外媒報導，共和黨領袖麥卡錫在國會大廈向媒體表示：「我們要暫停一下」、「我們明年不能再花更多錢了」。

拜登的談判代表與共和黨一直在拉鋸，試圖就提高舉債上限達成協議，讓國家支付現有債務。共和黨則堅持拜登須簽署削減開支的協議，以交換他們同意提高舉債上限，無視民主黨一再要求以「乾淨的行動」提高舉債上限並不附帶任何條件。



白宮19日也表示，雙方就國家預算依然存有重大問題。不過白宮官員對此表示樂觀，雙方仍有可能達成協議，但必須「真誠地」進行談判，並認識到雙方都不會得到想要的一切，「兩黨就預算問題存在著實際差異，談判進行將很困難」、「總統團隊很努力地朝向能獲參眾兩院通過的兩黨合理解決方案前進」。

正在日本出席G7峰會的總統拜登，也取消了後續前往巴布亞紐幾內亞和澳洲的訪問行程，預計在峰會結束後立刻返回華盛頓。

受到談判陷入僵局的影響，19日，美股3大指數終止2天升勢。道瓊斯工業指數下跌109.28點，收報33426.63點；標準普爾500指數下跌6.07點，收報4,191.98點；納斯達克指數下跌30.94點，收報12,657.9點。

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