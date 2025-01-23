美國國防部向美墨邊境增兵1500人　協助驅逐非法移民

美國總統特朗普上任後隨即簽署行政命令，宣布南部邊境進入緊急狀態，並派遣軍隊阻止非法移民透過南部邊境進入美國。美國軍方正準備向接壤墨西哥邊境增派1,500名士兵，並會加派直升機和情報人員，以協助偵查和監察非法移民工作。

白宮發表聲明，特朗普授權並指示國土安全部、司法部和國務院採取一切必要行動，從加州和德州驅逐超過5,000名非法入境的外國人。指非法移民影響所有美國人的生活。美國將會向南部邊境增派1,500名士兵，作為解決非法移民問題的一系列措施之一。白宮發言人萊維(Karoline Leavitt )表示，國防部真正認真地看待國土安全，形容美國人一直等待這個時刻。她又指，總統特朗普首要遣返非法移民，警告如果有人試圖非法入境，將會被拘捕、檢控和遣返。