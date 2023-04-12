美國塑膠回收廠起火湧出大量有毒黑煙 逾2000人疏散(有片)

美國印第安納州里士滿一間塑膠回收廠周二起火，片段可見大量黑煙湧出，遠至32公里外也可看見飄上高空的黑煙雲團，並吹至鄰州俄亥俄。廠房附近約1公里內的逾2,000名居民需疏散，毋須疏散的亦被勸籲留在家裡關起門窗、貓狗關進屋內，以免吸入「毒煙」。

塑膠回收廠起火｜焦黑廢料飛至十多公里外

事發在周二下午2時40分，當局指廠房內存放有回收再造及轉售的塑膠和其他物料，一輛停泊在廠房外的卡車起火，火勢迅速在廠房內外蔓延。市長稱，這是大型火警，空中瀰漫濃密的黑煙，他們派出巴士接走居民。當地消防指，那些濃煙絕對有毒害，雖然火勢受控，但料會悶燒數天。警方也呼籲民眾遠離現場，免吸入有毒空氣。有居於距回收廠十多公里的民眾，上載後園出現疑似從火場飛來、燒至焦黑的廢料。