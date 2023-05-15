美國壽司店爆食物中毒2死逾40人不適　一關鍵食材來自中國

美國蒙大拿州(Montana)一家壽司店發生客人集體食物中毒，現已造成2人死亡及逾40人感染。綜合美國傳媒《獨立報》及《商業內幕》報道指，蒙大拿州達夫壽司(Dave's Sushi，又譯：戴夫壽司)在4月，接連傳出客人用餐後身體不適。
兩人食物中毒死亡
其中64歲女子Donna Ventura在家中昏倒送醫，出現心臟驟停及器官衰竭，光顧壽司店13天後死亡；74歲男子William Lewis，則在用餐隔天早上就去世。而達夫壽司接獲多宗食物中毒投訴後，已於4月21日起暫停營業。
疑中國種植羊肚菌菇肇禍
餐廳聲明解釋，4月17日前來用餐的幾名顧客事後感到不適，共同點是他們都吃下當日提供的特製壽司捲，當中有使用美國食品藥物管理局(FDA)批准的人工培養羊肚菌菇。而根據FDA及蒙大拿州公衞部門調查顯示，餐廳使用的羊肚菌菇在中國種植，經加州經銷商運往多個州，目前其他州未通報類似案例。
而當地衞生部門指，目前有3名食客症狀嚴重，必須住院治療。調查人員於4月18日上門檢查後亦發現，業者至少有4項違規行為。政府仍在調查導致二人死亡的確切原因，而Donna Ventura的丈夫，已對餐廳提起非正常死亡訴訟。