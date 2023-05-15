美國壽司店爆食物中毒2死逾40人不適　一關鍵食材來自中國

美國壽司店爆食物中毒2死逾40人不適。(daves sushi IG圖片)

美國蒙大拿州(Montana)一家壽司店發生客人集體食物中毒，現已造成2人死亡及逾40人感染。綜合美國傳媒《獨立報》及《商業內幕》報道指，蒙大拿州達夫壽司(Dave's Sushi，又譯：戴夫壽司)在4月，接連傳出客人用餐後身體不適。

兩人食物中毒死亡

其中64歲女子Donna Ventura在家中昏倒送醫，出現心臟驟停及器官衰竭，光顧壽司店13天後死亡；74歲男子William Lewis，則在用餐隔天早上就去世。而達夫壽司接獲多宗食物中毒投訴後，已於4月21日起暫停營業。