美國外賣員夥槍匪打劫客户　孕婦護女被刺14刀

美國佛州一名薄餅店外賣員，竟夥同槍匪打劫，持刀猛刺叫餐的女子，受害人身中14刀倒臥血泊，送醫後才發現自己懷有身孕。

據《福斯新聞》及《CBS》等美媒綜合報道，根據奧西歐拉縣（Osceola）當局指出，22歲的阿爾維洛（Brianna Alvelo）因為涉嫌斬人而遭到逮捕，目前面臨謀殺未遂、綁架、入室盜竊和嚴重攻擊罪等多罪指控，可被處以終身監禁。

對小費金額大翻白眼

報道指出，美國時間23日晚間11點多，受害女性帶着5歲女兒與男友到汽車旅館慶祝生日，她們打電話叫外賣薄餅。當薄餅送到時，受害女性拿出50美元鈔票（約388港元）要阿爾維洛找錢，但她以「店家不找錢」為由，催促女性拿散紙付款。最後女性終於湊足33.10美元（約257港元）的金額，並給阿爾維洛2元美金（約15.5港元）的小費。

受害女性表示，當時阿爾維洛大翻白眼，甚麼都沒說就離開現場。沒多久阿爾維洛竟帶着一名黑衣蒙面男子重回現場，並闖入她們的房間。蒙面男子持槍要脅，逼受害女性的男友進到浴室，接着開始大肆搜刮她們的財物，並砸碎男友的手機。