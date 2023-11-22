美國多州爆發神秘犬隻呼吸道傳染 最快24小時惡化成肺炎或致命 獸醫束手無策

美國多州近日爆發一種具抗藥性的犬隻呼吸道傳染病，最快可在24至36小時內變成肺炎重症，甚至致命，獸醫專家暫未能確定病因，對治療束手無策。普通的呼吸道檢測查不出這種新型疾病，往往導致狗隻延誤醫治。 俄勒岡州逾200病例 自8月中疫情爆發以來，由東北部至南部多州已「淪陷」，包括印第安納州、俄勒岡州、華盛頓州、伊利諾伊州、愛達荷州、加州、內華達州、佛羅里達州、麻省、羅德島、科羅拉多州等，均接獲大量寵物犬感染個案，症狀包括昏睡無力、咳嗽、打噴嚏、流鼻涕、流眼淚、牙齦發紫、呼吸困難等。俄勒岡州農業部周日(19日)最新通報，單在該州至今已收到逾200宗類似病例，當局正調查寵物美容院及酒店等設施。

檢測不到 專家指，狗隻發病後快速惡化，最快24小時便從咳嗽變成肺炎，部分因呼吸困難而死亡，部分則會持續咳嗽數周。普通的呼吸道檢測查不到病因，結果往往呈陰性，且疾病具抗藥性，抗生素等治療似乎無用。 調查傳播途徑 美國疾控中心獸醫實驗室正在俄勒岡、科羅拉多等州份搜集病犬樣本，準備進行比對實驗。醫學界暫未清楚致病原因以及傳染途徑，包括傳染是否與狗主生活習慣等有關。有獸醫表示，因這種疾病暫難以歸類，有時不清楚病犬是否感染同一種呼吸道疾病。美國獸醫學會表示，這種疾病正在全美各地爆發，且爆發地點之間並沒有聯繫和共同特徵。

犬隻收容所逼爆 科羅拉多州斯普林斯市一名資深獸醫表示，最近他治療病例就有30多宗。為控制疫情，醫生給病犬安排隔離病房，因病犬激增，全美很多地方的犬隻收容所已逼爆，即使花高價租用高級寵物幼稚園，也不夠用。有醫生憂慮擔心犬隻收容所過於擠迫，會加劇疫情傳播。科羅拉多州立大學獸醫學院研究助理艾曼達表示，最近一個月當地病犬數目是往常的數倍。此前她平均一年只見一宗寵物狗因肺部感染死亡的病例，但現在一個月就有多宗。 專家：明顯是病毒傳播 俄勒岡州資深獸醫卡文納什表示，從解剖病犬屍體來看，「明顯是通過病毒傳播」。科羅拉多州獸醫甘茨建議，如果近期發現寵物狗開始咳嗽，而且去過寵物店、美容院等場所，就須盡快帶狗狗去看醫生，很多呼吸困難的狗隻牙齦發紫發藍，這是病況迅速惡化的先兆。