美國大削難民入境上限至7500人　優先考慮接納南非白人

美國政府宣布，2026財年將只允許不超過7,500名難民進入美國，這是有史以來最低的難民上限，並優先考慮接納阿非利卡人（Afrikaners），即南非白人。
《Axios》報道，這個數字的急遽下降，鞏固了美國總統特朗普大幅扭轉美國難民政策的立場。與拜登政府最後一年接納的125,000名難民相比，形成鮮明對比。
美國政府目前處於關門狀態
一位美國高級政府官員表示，特朗普政府長期以來一直表示，將終止拜登濫用難民計劃的做法。此外，由於美國政府目前處於關門狀態，相關磋商已被擱置。因此，在與國會進行適當磋商前，2026財政年度將不會接收任何難民。
據了解，新的入境人數上限將於31日正式公布，該上限稱，7,500人的配額是「出於人道主義考慮或符合國家利益」，而入境名額將主要分配給來自南非的阿非利卡人（Afrikaners）。
阿非利卡人（Afrikaners）為南非和納米比亞的白人後裔。特朗普政府認為這些人正遭受南非政府非法或不公正的歧視。
南非政府否認相關指控
出生於南非的美國科技大亨馬斯克（Elon Musk）即宣稱，南非正在推動對白人的種族滅絕。《Axios》表示，沒有證據顯示南非白人農民正面臨暴力事件激增的情況，南非政府也否認相關指控。
阿非利卡人曾主要作為南非白人少數政府，對南非當地非白人實施很長一段時間的種族隔離政策。1990年代初南非開始實施民主轉型，廢除種族隔離相關法律。隨後，非白人多數政府組成，並在南非當地實施糾正措施，扭轉種族隔離造成的經濟和社會不平等。一些阿非利卡人則認為相關政策構成「反向歧視」。
