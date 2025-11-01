美國大削難民入境上限至7500人　優先考慮接納南非白人

美國政府宣布，2026財年將只允許不超過7,500名難民進入美國，這是有史以來最低的難民上限，並優先考慮接納阿非利卡人（Afrikaners），即南非白人。

《Axios》報道，這個數字的急遽下降，鞏固了美國總統特朗普大幅扭轉美國難民政策的立場。與拜登政府最後一年接納的125,000名難民相比，形成鮮明對比。

美國政府目前處於關門狀態

一位美國高級政府官員表示，特朗普政府長期以來一直表示，將終止拜登濫用難民計劃的做法。此外，由於美國政府目前處於關門狀態，相關磋商已被擱置。因此，在與國會進行適當磋商前，2026財政年度將不會接收任何難民。