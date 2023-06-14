美國大型超市Target惹怒同志族群　市值蒸發157億美元加炸彈威脅

記者彭巧蓁／綜合報道

六月是美國的同志驕傲月（Pride Month），許多品牌都會推出彩虹限定商品響應。不過美國大型連鎖超市「Target」卻因為決定縮減販售驕傲月系列商品而遭到同志社群反彈，甚至收到炸彈恐嚇信。

媒體收威脅電子郵件 指責Target背叛 LGBTQ+

根據福斯新聞網等媒體報道，美國大型連鎖超市「Target」十多年來在同志驕傲月時都會在店頭陳列相關商品做販售，不過近來卻因為一些保守派人士的抗議，讓公司高層決定縮減驕傲月系列商品的販售計劃，將相關商品移至較不顯眼的區域販售，甚至減少品項。而「Target」此舉惹怒了同志族群，上周末還因此收到了炸彈恐嚇信，威脅將要在俄克拉荷馬州、紐約州、新罕布夏州、佛蒙特州和路易斯安那州的分店放置炸彈。不過在報警之後，並沒有發現爆裂物。俄亥俄州、猶他州和賓州的分店先前也收到過類似的威脅。

據《華盛頓郵報》報道，佛蒙特州、新罕布夏州州和紐約州的新聞媒體收到了一封威脅性電子郵件，指責「Target」背叛了 LGBTQ+族群。在路易斯安那州，哥倫比亞廣播公司的子公司KLFY新聞台報道稱，也有人發送了一封類似的電子郵件，「Target背叛了 LGBTQ+族群，你們是可悲的膽小鬼，屈服於想要消滅我們的極右翼極端分子！我們不會容忍也不寬容或冷漠，如果你不和我們在一起，你就是在反對我們。這就是為什麼我們在你們每個地點都放置了炸彈，勸你們現在趕快撤離所有人，那麼只會造成經濟損失。」

「Target」的一位內部人士告訴福斯新聞網，無辜的第一線員工被迫承受顧客的憤怒，但其實大多數員工對變化一無所知，許多人不知道驕傲月商品部分會被移動，甚至被撤走。「決策高於我們，員工沒有發言權」知情人士這麼說。而據悉自上個月開始出現反彈以來，「Target」的市值已下跌超過157億美元。

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