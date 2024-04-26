美國大學校園反戰示威蔓延　學生設基地聲援加沙　上百人被捕

美國數十所大學校園的學生發起反戰示威活動，包括紐約的哥倫比亞大學、亞特蘭大的埃默里大學以及南加大等名校都有大批學生支持，甚至有多名學生因拒絕離開而被捕。

據BBC報道，最新一波校園反戰抗議活動始於紐約哥倫比亞大學（Columbia University），學校官員與警察試圖對一個抗議基地進行清場，並逮捕了100多人。25日，在亞特蘭大埃默里大學，28名抗議者因拒絕離開而被捕。

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這系列的反戰運動現已遍及全美數十所大學校園，康涅狄格州耶魯大學法學院學生兼抗議領袖美村（Chisato Mimura）向媒體表示，活動人士對拜登及其學校官員「資助和裝備用於種族滅絕的武器」感到不安。