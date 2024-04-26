美國大學校園反戰示威蔓延　學生設基地聲援加沙　上百人被捕

美國數十所大學校園的學生發起反戰示威活動，包括紐約的哥倫比亞大學、亞特蘭大的埃默里大學以及南加大等名校都有大批學生支持，甚至有多名學生因拒絕離開而被捕。
據BBC報道，最新一波校園反戰抗議活動始於紐約哥倫比亞大學（Columbia University），學校官員與警察試圖對一個抗議基地進行清場，並逮捕了100多人。25日，在亞特蘭大埃默里大學，28名抗議者因拒絕離開而被捕。
哈馬斯：逾34,180人遭以軍殺害
這系列的反戰運動現已遍及全美數十所大學校園，康涅狄格州耶魯大學法學院學生兼抗議領袖美村（Chisato Mimura）向媒體表示，活動人士對拜登及其學校官員「資助和裝備用於種族滅絕的武器」感到不安。
然而一些抗議活動發展成為反猶太主義。一些猶太學生表示，儘管其他猶太學生也加入了示威活動，但他們在哥倫比亞大學和其他大學仍感到不安全。
由哈馬斯統治的加沙衛生部表示，自10月7日戰爭爆發以來，加薩已有超過34,180人遭以軍殺害，其中大多數是兒童和婦女。不過以色列強烈否認種族滅絕的說法。
美國大學示威活動越演越烈，芝加哥附近的西北大學（Northwestern University）設立了一個抗議基地，學校官員採取行動限制帳篷的使用。雖然警察曾在校園內命令抗議者離開，但目前沒有逮捕任何人的消息傳出。佐治城大學（Georgetown University）、佐治華盛頓大學（George Washington University）和美利堅大學（American University）的學生則在華盛頓特區舉行抗議活動。
布蘭戴斯大學收容猶太學生
24日，警方在波士頓的愛默生學院（Emerson College）逮捕了 200多人；波士頓布蘭戴斯大學（Brandeis University）有三分之一的學生是猶太人，該校表示將延長轉學截止日期，以收容在其他學校感到被攻擊的猶太學生。
南加大（USC）也是這波反戰示威活動的校園之一，隨着緊張局勢升級，警方本周以非法侵入罪名逮捕了數十名學生和活動人士。而校方隨即也宣布，為了安全起見，將取消畢業典禮的主舞台儀式。
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