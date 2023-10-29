美國大學生謊稱罹癌眾籌醫藥費　拍片製作「抗癌日記」騙得3.7萬美元

美國一名女大生盧素（Madison Russo），在網上宣稱自己罹患癌症，需要籌措醫藥費，但事後被揭發其實一切全是假，她只是透過罹癌之名，行詐財之實。

盧素在慈善募款網站「GoFundMe」上提到，自己在2022年被診斷出患有胰腺癌二期，脊椎上長了大如足球的腫瘤，接下來需要進行一系列的治療，但她卻無力負擔龐大的醫療費，因此希望大家可以伸出援手，幫她度過難關。

在社交媒體拍片紀錄「抗癌日記」

為了編造這場謊言，麥迪遜可說是費盡心思，不僅在自己身上裝了化療人工血管，還親自接受媒體採訪，描述自己得知罹癌的心境，甚至還在社交媒體上拍片紀錄「抗癌日記」。

不過隨着麥迪遜的名氣越來越大，她的謊言也逐漸被眼尖網友看出端倪，有人就指出，她胸口的人工血管看起來很不真實，而且她雖然生病，但還是常常跟朋友出去玩，看起來精神相當不錯。