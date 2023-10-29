美國大學生謊稱罹癌眾籌醫藥費　拍片製作「抗癌日記」騙得3.7萬美元

美國一名女大生盧素（Madison Russo），在網上宣稱自己罹患癌症，需要籌措醫藥費，但事後被揭發其實一切全是假，她只是透過罹癌之名，行詐財之實。
盧素在慈善募款網站「GoFundMe」上提到，自己在2022年被診斷出患有胰腺癌二期，脊椎上長了大如足球的腫瘤，接下來需要進行一系列的治療，但她卻無力負擔龐大的醫療費，因此希望大家可以伸出援手，幫她度過難關。
在社交媒體拍片紀錄「抗癌日記」
為了編造這場謊言，麥迪遜可說是費盡心思，不僅在自己身上裝了化療人工血管，還親自接受媒體採訪，描述自己得知罹癌的心境，甚至還在社交媒體上拍片紀錄「抗癌日記」。
不過隨着麥迪遜的名氣越來越大，她的謊言也逐漸被眼尖網友看出端倪，有人就指出，她胸口的人工血管看起來很不真實，而且她雖然生病，但還是常常跟朋友出去玩，看起來精神相當不錯。
詐騙所得全數退還給捐款者
隨着質疑的聲浪越來越大，警方決定介入調查，最後他們在麥迪遜家中，搜出了假髮、一根點滴吊桿和幾盒透明敷料等，用來假裝生病的物品，最後麥迪遜的募款頁面被強制關閉，她在上面詐騙的3.7萬美元（約28.9萬港元）也全數退還給捐款者。
最後法院以詐欺罪開始審理案件，10月20日，法院宣判麥迪遜10年緩刑，且必須向受害者支付3.9萬美元（約30.5萬港元）賠償，以及繳納1370美元罰款（約1.07萬港元），不過她只要在接下來3年內不惹事生非，就可以免除牢獄之災，引起不少民眾抗議判罰過輕。
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