美國大學研發AI「舌頭」　可分辨可口可樂與百事可樂

AI也有味覺？美國賓夕法尼亞州立大學(Pennsylvania State University)宣布，研究團隊成功研發出AI「舌頭」，能夠精確區分可口可樂與百事可樂，並具備檢測液體化學成分和辨別食品新鮮度的潛力。 綜合報道，研究團隊利用石墨烯(Graphene)製造出「舌頭」，並連接至人工神經網絡，模擬人類大腦中處理味覺區域中的味覺皮層(gustatory cortex)。技術的創新之處在於其傳感器能夠超越人類味覺感知，不僅能區分不同品牌的氣泡飲料，還可應用於各類食品和飲料的品質檢測，幫助判定是否含有有害污染物，例如化學合成物質全氟/多氟烷基物質 (Per/Poly fluoro alkyl substances, PFAS) 。

技術可用於檢測食品中是否含有危險污染物 根據研究結果，這項技術能精確區分不同類型的飲品，例如可口可樂與百事可樂，甚至其不同的版本，包括無糖版與原味版。這套系統的整體準確率達到80%，而在果汁的測試中，其準確度高達98%。此外，該技術甚至能辨識果汁的產生日期，準確率高達99%，顯示出AI「舌頭」有潛力成為食品新鮮度的精確檢測工具。研究人員表示，這項技術不僅可用於飲品區分，還可用於檢測食品中是否含有危險的污染物，如PFAS等。這些「永久性化學物」因其難以分解，對環境與健康構成長期威脅，而該技術將有助於有效監測食品中的此類成分。