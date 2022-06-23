美國大峽谷行山客離奇狂嘔 最少118人疑染諾如病毒

美國著名景點大峽谷國家公園出現行山客離奇感染疑似諾如病毒(norovirus、會引起非細菌性的急性腸胃炎)，該病毒可導致嘔吐、腹瀉、痙攣、周身痛和輕微發燒，自5月至本月10日已有最少118名行山人士出現有關徵狀。來自亞利桑那的Krisiti Key在5月15日於大峽谷行山時，就遇到兩人非常不適和嘔吐，與朋友已沒有水。她立即召叫救援直升機，將他們送落山。

同行4人相繼出現嘔吐 Key在社交網稱，那天她獨自一人行山，於一條行山小徑與一組有4人的行山客相遇，其中一人衣服並不適合行山，她便警告他們之後的路更加崎嶇，以及得知其中一人前一晚出現嘔吐，便建議4人不要再行。他們拒絕Key召叫救援直升機的好意，她便繼續往山上行。但當她回程時，該批行山人士仍在那裡，其中一名不適人士已先行離開，但留下的3人中有一人明顯十分不舒服，而且與另一人嘔吐不止，食水也幾乎喝光。她最終叫了救援直升機，並陪3人等待了約3小時。Key最後說眾人平安，但連原本唯一無事的行山人士也開始嘔吐。