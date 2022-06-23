美國大峽谷行山客離奇狂嘔 最少118人疑染諾如病毒

美國著名景點大峽谷國家公園出現行山客離奇感染疑似諾如病毒(norovirus、會引起非細菌性的急性腸胃炎)，該病毒可導致嘔吐、腹瀉、痙攣、周身痛和輕微發燒，自5月至本月10日已有最少118名行山人士出現有關徵狀。來自亞利桑那的Krisiti Key在5月15日於大峽谷行山時，就遇到兩人非常不適和嘔吐，與朋友已沒有水。她立即召叫救援直升機，將他們送落山。
同行4人相繼出現嘔吐
Key在社交網稱，那天她獨自一人行山，於一條行山小徑與一組有4人的行山客相遇，其中一人衣服並不適合行山，她便警告他們之後的路更加崎嶇，以及得知其中一人前一晚出現嘔吐，便建議4人不要再行。他們拒絕Key召叫救援直升機的好意，她便繼續往山上行。但當她回程時，該批行山人士仍在那裡，其中一名不適人士已先行離開，但留下的3人中有一人明顯十分不舒服，而且與另一人嘔吐不止，食水也幾乎喝光。她最終叫了救援直升機，並陪3人等待了約3小時。Key最後說眾人平安，但連原本唯一無事的行山人士也開始嘔吐。
相同山徑一周發生數宗
她說，護林員認為他們是感染了諾如病毒，而該病毒最近也肆虐大峽谷，「在相同行山徑、同一星期也有數次相同拯救」。當地衛生官員稱，在大峽谷國家公園內和科羅拉多河遍遠地區16處不同地方收到118人不適報告，最新一宗是在6月2日。大峽谷通訊辦公室負責人稱，自5月20日起便警覺有關腸胃疾病事件，「10年來都未曾發生過類似爆發」。官員正調查爆發源頭，並追查諾如病毒個案的確實數字。該病毒主要是透過與患者有密切接觸而傳播，或進食由患者準備的食物感染，也可能因碰觸受病毒污染物品後雙手接觸口部而受感染。當局警告大峽谷內的河流已受諾如病毒污染，有曾中招人士呼籲其他行山人士自己帶備水。