美國大選前 北韓發射多枚短程彈道導彈 金與正：北韓發展核武具迫切性

北韓周二(5日)清晨發射多枚短程彈道導彈，這是北韓不到一周內第2度、也是今年第13次發射彈道導彈，時值美國總統大選即將展開投票之前。

南韓聯合參謀本部表示，周二上午7時30分左右，偵測到「數枚短程彈道導彈」發射至朝鮮半島東部海域，導彈是從北韓西南部城市黃海北道的沙里院附近發射。參謀本部指，「為了準備面對(北韓)發射更多導彈，我們的軍隊加強了監視和警戒」，同時正與日本和美國分享資訊。

至少7枚導彈飛行距離400公里

日本防衛省表示，北韓上午從北韓西岸附近，朝東北方向發射數枚短程彈道導彈，研判均落在日本專屬經濟區對開的日本海。防衛省估計，北韓發射的導彈之中，至少7枚飛行最高高度約100公里、飛行距離約400公里。