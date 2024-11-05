美國大選前 北韓發射多枚短程彈道導彈 金與正：北韓發展核武具迫切性

北韓周二(5日)清晨發射多枚短程彈道導彈，這是北韓不到一周內第2度、也是今年第13次發射彈道導彈，時值美國總統大選即將展開投票之前。
南韓聯合參謀本部表示，周二上午7時30分左右，偵測到「數枚短程彈道導彈」發射至朝鮮半島東部海域，導彈是從北韓西南部城市黃海北道的沙里院附近發射。參謀本部指，「為了準備面對(北韓)發射更多導彈，我們的軍隊加強了監視和警戒」，同時正與日本和美國分享資訊。
至少7枚導彈飛行距離400公里
日本防衛省表示，北韓上午從北韓西岸附近，朝東北方向發射數枚短程彈道導彈，研判均落在日本專屬經濟區對開的日本海。防衛省估計，北韓發射的導彈之中，至少7枚飛行最高高度約100公里、飛行距離約400公里。
石破茂與高層官員商討對策
日本政府在設於首相官邸危機管理中心的官邸對策室召集相關省廳主管召開緊急會議收集資訊。首相石破茂上午將近9時進入首相官邸時對媒體表示，「繼上周，今天上午北韓發射了數枚彈道導彈，研判已落在我國的專屬經濟區外側。目前尚未確認發生災情，我已指示要對人民提供相關資訊、徹底確認安全等。」
北韓試射新型洲際彈道導彈
北韓10月31日試射聲稱是該國最先進、最強大的新型固體燃料洲際彈道導彈(ICBM)。回應北韓此舉動，南韓、日本與美國本月3日舉行一次重型轟炸機參與的聯合空中演習。北韓領導人金正恩胞妹金與正稱，這次演習「以行動說明敵人對我國最具敵意且危險的侵略本質」。
金與正嚴詞警告
北韓官媒朝中社周二公布金與正的聲明，指美日韓這次演習「完全證明我們選擇並實現的建設核武路線的有效性且迫切性」。金與正警告，任何「朝鮮半島與區域內對手之間勢力平衡遭到破壞，均意味著一場戰爭」。
專家解構
朝鮮半島問題專家指出，北韓進行的一連串導彈試驗，可能是為轉移其向俄羅斯派兵的注意力，或是為在美國大選前提升對平壤的關注度。