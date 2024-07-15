美國大選震撼彈 特朗普遭暗殺子彈擦耳

美國前總統特朗普在拉票演說期間驚爆遭暗殺，震驚國際，也為大選投下震撼彈。競逐11月大選的特朗普右耳遭子彈擦傷，血流披面的他在特勤人員掩護離開時，還揮拳高呼「fight(戰鬥)、fight、fight」，支持者大叫「USA(美國)、USA、USA」。特朗普臉披血握拳頭一幕被拍下來，塑造了強人形象，並被指成為美國大選經典圖片。今次遇刺勢必影響大選，對正承受退選壓力、角逐連任的總統拜登無疑是雪上加霜。 事發在上周六賓夕法尼亞州一個競選集會，事件造成集會觀眾1死2傷，槍手當場擊斃。片段可見，特朗普在台上演說期間突傳出槍聲，他手按右耳縮起肩膀，六、七名特勤人員湧上保護，將他按到地面，躲在講台後面掩護，猶如電影情節。站在後面的觀眾初時目定口呆，嚇到不懂反應，之後才慌忙伏低躲避，現場也傳出喊叫聲。報道指，特朗普伏在地上後，仍傳出槍響，顯示槍手持續開槍，特勤局狙擊手也有開槍還擊，並擊斃槍手。

目擊者：擰轉頭看圖表子彈才無中頭 特朗普團隊事後稱，他耳朵上方受傷，治療後已出院。有目擊者形容特朗普當時險過剃頭，他於關鍵時刻「擰轉頭」講解螢幕上的圖表，否則子彈擊中頭部。有民眾則稱，起初以為是鞭炮聲，還疑惑發生甚麼事。據悉，被擊斃的觀眾是頭部中槍。聯邦調查局(FBI)聯同其他執法部門調查事件，有輿論認為負責現場保安的特勤局出現嚴重漏洞。報道指，槍手在120米至150米外一建築物的屋頂上開槍，而特勤局狙擊手則部署在特朗普身後屋頂。有特朗普支持者聲稱，在事發前3或4分鐘，告知特勤人員見到可疑人士爬上屋頂。 槍手屬共和黨選民 又捐款親民主黨組織 槍手是20歲的克魯克斯(Thomas Matthew Crooks)，為賓夕法尼亞州居民；據選民登記，克魯克斯為共和黨選民。另有報道指，槍手在拜登2021年就職當天，向親民主黨組織「ActBlue」政治行動委員會，捐款15美元(約117港元)，一年後卻登記為共和黨選民。他槍擊屬共和黨的特朗普動機未明。政治新聞網Politico指，特朗普流血一幕將他變成「殉難者」，共和黨人說他是硬漢子，有信心今次事件令他贏得更多選票，「並拯救美國」。共和黨人亦認為事件將鞏固支持者，激發他們出來投票。有眾議員表示，特朗普大難不死，「他剛剛已贏了選舉」。



1.特勤局狙擊手部署在舞台後方。 2.槍手克魯克斯(Thomas Matthew Crooks)。 3.躲在建築物屋頂的槍手遭擊斃。

馬斯克表態支持：硬朗如二戰總統羅斯福 各國領袖發聲明譴責事件，國家主席習近平則向特朗普表達慰問。拜登與副總統賀錦麗，以及其他民主黨重量級人物如前總統奧巴馬亦讉責，稱慶幸特朗普沒有嚴重受傷，又表示暴力針對任何政黨或政治領袖絕不能容忍。商界領袖也發言，其中電動車製造商Tesla的行政總裁馬斯克表示，全力支持特朗普；他更將特朗普與二戰時期美國總統羅斯福相提並論，在旗下社交網「X」稱，「對上一次美國擁有如此硬朗的候選人是羅斯福」。評論指，「X」擁有不少美國用戶，馬斯克有關帖文成特朗普最有效的宣傳。馬斯克過去選舉均支持民主黨候選人。著名對沖基金經理、億萬富翁阿克曼(Bill Ackman)也在槍擊後稱，支持特朗普。有市場分析認為，特朗普將取得壓倒勝利。拜登已因首場電視辯論表現欠佳、認知健康受質疑而陷入難堪局面，支持者和政治捐款人均施壓他退選；現再加上特朗普遭槍擊事件，拜登的選情可說危危乎。 (相關新聞見A4~6)