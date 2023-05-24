美國大選｜佛州州長德桑蒂斯周三宣布競逐共和黨總統提名

美國屬共和黨的佛羅里達州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)將於周三(24日)，正式宣布角逐共和黨美國總統候選人提名。其競選團隊指，德桑蒂斯當地周三傍晚將在Twitter的語音平台「Spaces」，與Twitter及Twitter行政總裁馬斯克舉行座談會，並在會上宣布參選總統。座談會前，德桑蒂斯將先在邁阿密會見主要的選舉捐款金主，啟動籌款活動。馬斯克確認會出席有關座談活動，他早前指，自己並非要為德桑蒂斯背書，而是要把Twitter作為一個公共廣場。

競選團隊指，德桑蒂斯當地周三傍晚將在Twitter的語音平台「Spaces」，與Twitter及Twitter行政總裁馬斯克舉行座談會，並在會上宣布參選總統。(資料圖片)

德桑蒂斯：只有自己和拜登有機會成為下一任總統

《紐約時報》(New York Times)較早前報道，一段相信是在本月18日共和黨一場活動中的錄音顯示，德桑蒂斯向出席活動的共和黨大金主和支持者稱，在明年的總統選舉中，稱自己是唯一有能力贏得共和黨黨內初選和全國選舉的人並揚言，只有自己和拜登有機會成為下一任總統，他又指，特朗普沒有辦法改善大家對他的看法，因此或會在今場選戰不利。

44歲的德桑蒂斯去年以壓倒性優勢，成功連任佛羅里達州州長，被視為前總統特朗普競逐共和黨總統候選人提名的最大對手。根據最新民調，特朗普在角逐共和黨美國總統候選人提名處於領先，德桑蒂斯排第二。