美國大選｜彭斯正式展開選舉工程　大肆抨擊特朗普(有片)

美國前副總統彭斯(Mike Pence)正式展開選舉工程，他在64歲生日當天發布競選片段，宣布參選2024年總統選舉，爭取共和黨總統候選人提名。他指，美國需要一個能夠喚醒國民善良本性的領導人，而他可以帶領美國重回正軌，並批評曾拍檔競選的前總統特朗普。

彭斯到艾奧瓦州安克尼出席競選活動時，批評特朗普放棄包括反對墮胎的保守價值觀，又抨擊特朗普在2021年1月6日國會騷亂中失職。彭斯當時拒絕特朗普要求他不要確認拜登勝出總統大選，特朗普大批支持者其後衝擊國會。彭斯指特朗普當日危及國會內所有人，並指任何人如果將自己凌駕於憲法之上，都不應成為美國總統。