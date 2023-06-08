美國大選｜彭斯正式展開選舉工程　大肆抨擊特朗普(有片)

美國前副總統彭斯(Mike Pence)正式展開選舉工程，他在64歲生日當天發布競選片段，宣布參選2024年總統選舉，爭取共和黨總統候選人提名。他指，美國需要一個能夠喚醒國民善良本性的領導人，而他可以帶領美國重回正軌，並批評曾拍檔競選的前總統特朗普。
彭斯到艾奧瓦州安克尼出席競選活動時，批評特朗普放棄包括反對墮胎的保守價值觀，又抨擊特朗普在2021年1月6日國會騷亂中失職。彭斯當時拒絕特朗普要求他不要確認拜登勝出總統大選，特朗普大批支持者其後衝擊國會。彭斯指特朗普當日危及國會內所有人，並指任何人如果將自己凌駕於憲法之上，都不應成為美國總統。
民調：45%共和黨人不支持彭斯
彭斯又在社交網站和《霍士新聞》(Fox News)對很多問題，包括總統拜登和極端左翼分子在國內外削弱美國、通脹飆升衝擊美國夢，又配上中俄領導人的片段，指自由價值觀的敵人正在全球各地出兵。有民意調查指，45%共和黨人和傾向共和黨的獨立人士表示，無論如何都不會支持彭斯，遠高於特朗普的16%。
I believe in the American people, and I have faith God is not done with America yet. Together, we can bring this Country back, and the best days for the Greatest Nation on Earth are yet to come! 🇺🇸 #Pence2024 pic.twitter.com/A8EkqgCDAm— Mike Pence (@Mike_Pence) June 7, 2023