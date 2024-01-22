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國際
2024-01-22 10:18:01

美國大選2024｜德桑蒂斯退選支持特朗普 黑利表明繼續競選

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德桑蒂斯(左)宣布退選，並表明支持特朗普(中)再度爭取入主白宮。德桑蒂斯退出後，前聯合國大使黑利(右)成為特朗普的唯一主要對手，她表明會繼續競選活動。（資料圖片）

德桑蒂斯(左)宣布退選，並表明支持特朗普(中)再度爭取入主白宮。德桑蒂斯退出後，前聯合國大使黑利(右)成為特朗普的唯一主要對手，她表明會繼續競選活動。（資料圖片）

美國佛羅里達州州長德桑蒂斯在新罕布什爾州周二(23日)舉行共和黨總統提名初選前宣布退選，並表明支持前總統特朗普再度爭取入主白宮。德桑蒂斯退出後，前聯合國大使黑利成為特朗普的唯一主要對手，她表明會繼續競選活動。

特朗普稱非常榮幸 

特朗普表示，德桑蒂斯是能幹的人，對得到他支持感到非常榮幸，期待一起擊敗現任總統拜登。德桑蒂斯原本被視為特朗普的頭號競爭對手，兩人去年支持度亦一度勢均力敵，但後來德桑蒂斯民望下滑。在上周一艾奧瓦州黨團會議上，特朗普得票率51%，德桑蒂則以21%的支持率排名第二，黑莉支持率19%。

德桑蒂斯承認沒有勝選的清晰路徑，認為就算做更多競選活動，都未必有更有利的結果，故決定退出。他說支持特朗普，原因是很明顯大多數共和黨初選選民希望再給予特朗普一次機會，雖然兩人存在分歧，但特朗普較拜登優勝。

德桑蒂斯退出後，前聯合國大使黑利成為特朗普在黨內的唯一主要對手。黑利呼籲德桑蒂斯的支持者轉為支持她擊敗特朗普出選，認為國家需要一位新一代的領導人，她與德桑蒂斯支持者的理念一致。

惟有分析指新罕布什爾州約三分之二的德桑蒂斯支持者將特朗普視為第二選擇，在德桑蒂斯表明支持特朗普後，支持者勢會跟隨，黑利要搶得德桑蒂斯的票源絕不容易，預料特朗普將於新罕布什爾州再勝一仗。  

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