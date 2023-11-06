美國大選｜民調：拜登6關鍵州中5個落後特朗普

美國距2024年總統大選進入倒數1年。出爐的最新民調顯示顯示，現任總統拜登於2020年勝出關鍵的6個激戰州中，有5個落後前總統特朗普，拜登原本獲多元族群支持的優勢也消褪。

紐約時報/謝納學院(New York Times/Siena College)所做民調，民主黨籍現任總統拜登在有色人種和年輕選民之間的支持率，尤其令人心寒。拜登在30歲以下選民的領先只剩1個百分點，在拉美裔選民領先的優勢更降到只剩個位數，在都會區的領先幅度只是特朗普在農村地帶領先幅度的一半。雖然女性選民裡支持拜登仍較多，但男性對特朗普的支持率是對拜登的兩倍，一反2020年強力支持拜登的態勢。在6個關鍵州裡，特朗普在非裔選民獲22%的支持率，是共和黨在當代總統選舉層級裡從未到過的水平。值得關注的是，愈是族群多元的關鍵州，拜登的支持度就愈低。