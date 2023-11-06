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國際
2023-11-06 16:25:00

美國大選｜民調：拜登6關鍵州中5個落後特朗普

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民調：拜登6關鍵州中5個落後特朗普。(資料圖片)

民調：拜登6關鍵州中5個落後特朗普。(資料圖片)

美國距2024年總統大選進入倒數1年。出爐的最新民調顯示顯示，現任總統拜登於2020年勝出關鍵的6個激戰州中，有5個落後前總統特朗普，拜登原本獲多元族群支持的優勢也消褪。

紐約時報/謝納學院(New York Times/Siena College)所做民調，民主黨籍現任總統拜登在有色人種和年輕選民之間的支持率，尤其令人心寒。拜登在30歲以下選民的領先只剩1個百分點，在拉美裔選民領先的優勢更降到只剩個位數，在都會區的領先幅度只是特朗普在農村地帶領先幅度的一半。雖然女性選民裡支持拜登仍較多，但男性對特朗普的支持率是對拜登的兩倍，一反2020年強力支持拜登的態勢。6個關鍵州裡，特朗普在非裔選民獲22%的支持率，是共和黨在當代總統選舉層級裡從未到過的水平。值得關注的是，愈是族群多元的關鍵州，拜登的支持度就愈低。

民調： 50%受訪者對拜登具高度負面觀感。(資料圖片)

民調： 50%受訪者對拜登具高度負面觀感。(資料圖片)

民調： 50%受訪者對拜登具高度負面觀感

在哥倫比亞廣播公司新聞網/輿觀(CBS News/YouGov)民調中，拜登以48%支持度落後特朗普的51%；美國廣播公司新聞網/易普索(ABC News/Ipsos poll)民調中，選民對這兩人都有高度負面觀感，對特朗普達60%，對拜登也有50%。此外，CBS和輿觀的民調中，認為國家情況「有點壞」或「非常壞」的美國成年人達73%；紐時/謝納學院民調中，認為國家走往錯誤方向的受訪者達2/3

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