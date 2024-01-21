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國際
2024-01-21 18:03:13

美國大選｜特朗普撈亂黑利佩洛西惹議 兩女真係咁似？

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特朗普昨日在新州造勢。(美聯社)

特朗普昨日在新州造勢。(美聯社)

美國共和黨第二場總統選舉初選，將於當地時間周二在新罕布什爾州舉行。前總統特朗普民望繼續大幅領先，但外界焦點落在他再度失言上。事緣特朗普日前拉票時，指責黨內對手、美國前駐聯合國代表黑利(Nikki Haley)在上屆大選後的「國會山莊騷亂」事件中，未能維持國會治安。然而事件跟黑利無關，相信特朗普想說的其實是時任眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)，卻把兩女混為一談。黑利隨即以此事攻擊特朗著，質疑77歲的他在心智上是否適合再任總統。

民調顯示，特朗普在新州的支持率為53%，拋離黑利的36%，以及佛羅里達州長德桑蒂斯的7%。在艾奧瓦州首場初選勝出的特朗普，昨日於新州舉辦拉票集會，找來南卡羅來納州的州長及多名官員站台，原因是南卡州是黑利的家鄉，而她亦曾擔任該州州長，特朗普藉此強調自己較黑利更受歡迎，「幾乎所有南卡州的政治人物都支持我……我們將贏得新罕布什爾州」。特朗普並批評新州的初選制度，因該州允許無黨派選民參與共和及民主黨初選，料會令競爭更激烈。

特朗普、黑利、佩洛西︰

黑利。(美聯社) 黑利。(美聯社) 黑利。(美聯社) 黑利。(美聯社) 黑利。(美聯社) 黑利。(美聯社) 黑利。(美聯社) 黑利。(美聯社) 黑利。(美聯社) 佩洛西。(路透社) 佩洛西。(路透社) 佩洛西。(路透社) 佩洛西。(路透社) 佩洛西。(路透社) 特朗普。(美聯社) 特朗普。(美聯社) 特朗普。(美聯社) 特朗普。(美聯社) 特朗普。(美聯社) 特朗普。(美聯社)

美國大選｜黑利︰特朗普仲成日話同奧巴馬競選過！

特朗普上周五晚在新罕布什爾州拉票時，提及2021年國會騷亂事件，指當時負責國會保安的黑利，拒絕讓1萬名士兵維持國會治安的建議。

52歲的黑利隨即加強攻擊特朗普的年齡及健康狀況，說日前特朗普「不斷提及我的名字」。當時沒有出任公職，亦非負責國會保安的黑利澄清，「我並不在華盛頓，我與國會衝擊沒有任何關係」。她又說，特朗普之前已多次說曾與奧巴馬競選總統，但事實上於2016及2020兩屆總統選舉中，跟特朗普對壘的分別是希拉莉及拜登，黑利稱︰「當你80歲時就會發生這情況，不像以前那般敏銳」。特朗普則聲言，自己的心智較25年前更好，並稱已做過認知測試且成績很好。至於在首場初選排第二的德桑蒂斯短暫停留新州拉票後，已轉往南卡州造勢。

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