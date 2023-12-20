美國大選｜特朗普被科羅拉多州DQ明年總統選舉黨內初選資格

美國科羅拉多州最高法院周二(19日) 以4票同意、3票反對，裁定特朗普在該州不具備2024年總統選舉黨內初選資格。美國憲法第14修正案第3款規定，若曾宣誓支持並捍衛美國憲法，而後卻參與「作亂或反叛」，則不得擔任公職。科羅拉多州最高法院近日得出結論，指美國憲法禁止特朗普登記參選，因為他煽動其支持者在2021年1月6日襲擊美國國會大廈。支持該判決的法官表示，得出這結論並不輕易，但意識到問題的嚴重性和不可忽視性，最高法院有義務執行法律，不帶恐懼和偏袒，也不被公眾的反應左右。科羅拉多州最高法院指出，裁決將保留至2024年1月4日，並允許上訴。該裁決僅適用於該州3月5日舉行的共和黨黨內初選，但判決書的結論極可能影響特朗普在11月5日總統大選中的選情。

特朗普團隊揚言上訴至聯邦最高法院

持反對意見的科羅拉多州法官Carlos Samour則指，今次訴訟並非判定特朗普參選資格的公平機制，因其剝奪了特朗普採取正當程序的權利，因為陪審團尚未判定特朗普犯下叛亂罪， 他說，即使確信某個候選人過去犯下可怕的行為，甚至參與了叛亂，但在欲宣布取消他擔任公職的資格之前，也必須符合程序的正當性。

特朗普目前在2024年共和黨黨內初選民調中持續領先。特朗普團隊發言人表示，科羅拉多州最高法院作出一項有「缺陷」的裁決，將向聯邦最高法院提出上訴，並同時請求暫緩執行這項極其不民主的決定。