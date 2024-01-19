美國大選｜特朗普解讀中國股市大跌原因　「因為我贏了艾奧瓦州初選」

在最新的Messenger/Harris民調中，有46%願意投票給特朗普，願意支持拜登的僅剩35%。

一項獨立民調顯示，特朗普贏過拜登11個百分點，讓特朗普相當得意。先前他就曾說過，自己贏了艾奧瓦州初選，導致中國股市大跌。

據外媒報道，在最新的Messenger/Harris民調中，有46%願意投票給特朗普，願意支持拜登的僅剩35%。有趣的是，美國有超過一半的選民，對於特朗普與拜登感到厭倦，有61%的民眾不想看到拜登參選，不想看特朗普參選的也有53%。

「我為他們感到非常難過」

不過在幾項民調勝出，已經讓共和黨籍前美國總統特朗普（Doland Trump）非常得意。

近日香港和內地股市遭遇重挫，有許多專家認為影響最大的應該是中國經濟放緩的走勢，但特朗普全攬在自己身上，在選戰中狂打抗中牌的他隨即在競選場合說：「我為他們感到非常難過。 中國股市昨天大跌。 你知道為甚麼？ 因為我贏得了艾奧瓦州。」

另外15日艾奧瓦州遭遇零下42度的極寒天氣，特朗普為黨內初選催票，說無論如何都要出門投票，就算投完票便過身，「為此也值得」。