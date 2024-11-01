美國大選2024｜中國留學生亂入投票站　竟然成功投票

美國總統大選將於下周二(11月5日)舉行，全美各地已有將近5,700萬人完成提前投票，不過，提前投票也引發不少亂象與質疑，密西根州就傳出有一名不具美國公民身份的中國留學生竟然成功投票，涉及選民詐欺與偽證罪。當局正在調查這是一起意外，或是北京試圖擾亂美國大選計畫的一部分。

綜合報道，涉嫌非法投票的中國男子是一名19歲的密西根大學學生，住在安娜堡(Ann Arbor)。男子不是美國公民，因此不能在聯邦選舉中投票，但他卻於上周日(10月27日)順利「闖關」，投下自己的一票。男子在投票後又主動聯繫當地選務官員，表示要收回選票。報道指，該男子擁有合法居留權，前往投票所登記投票時，他拿出大學學生證和其他文件證明自己是安娜堡的合法居民，然後又在現場簽署了一份文件，宣稱自己是美國公民，進而獲得選票，因此男子涉及選民詐欺及偽證罪。