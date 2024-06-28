美國大選2024｜候選人首場辯論　特朗普：加關稅迫使中國等國給很多錢(持續更新)

這場90 分鐘的辯論由美國《有線電視新聞網》(CNN)舉行，兩名主播John F. Kennedy和Richard Nixon擔任主持，辦論將有兩個廣告插播，期間拜登和特朗普可休息，但不能與其團隊溝通，舞台上亦不允許使用任何道具或記事卡。根據規則，當輪到其中一人發言時，另一人的咪會被關掉。

【10:50】在2分鐘的總結發言。特朗普指「全世界的人都不尊重你(拜登)」，他稱自己實施了歷史上最大規模的減稅和最大規模的監管削減，又指：「我們是一個失敗的國家，但它不會再失敗了，我們將再次創造輝煌」。拜登則指：「我們已經從特朗普總統上個任期留下的災難中取得了重大進展」，他指出，在經濟方面，他發誓不會對年收入低於 40 萬美元的人加稅，並將繼續努力降低醫療保健費用、兒童保育費用，並為家庭提供經濟喘息空間，「我們將繼續努力降低通膨，讓人們休息一下」。

【10:40】談及鴉片類藥物危機。特朗普指他在任總統期間，擁有「出色的設備」和緝毒犬，可以在邊境發現非法藥物。拜登表示，美國需要能夠檢測芬太尼的機器和更多邊境探員，並指，美國正在「非常嚴厲」打擊生產芬太尼的亞洲國家。

【10:30】談及選民對81 歲的拜登和 78 歲的特朗普年齡擔擾問題。拜登說：「我是有史以來第二年輕的美國參議員。現在我是最年長的。這個人比我小三歲，能力也差很多」、「選民應該看看我的記錄以及我的政府所取得的成就」。特朗普指自己已接受「認知測試」 ，指拜登「甚麼也沒作」。2018 年，特朗普參加了蒙特利爾認知評估，該測試旨在檢測記憶喪失和其他輕度認知障礙的早期跡象。

【10:20】拜登提出特朗普於國會山莊事件中對民主影響，並提到特朗普在掩口費案中的歷史性定罪。拜登說：「唯一被定罪的重罪犯，就是現在和我一起站在台上的那個人」。特朗普隨即提出拜登次子亨特因槍械案被定罪，又指「我沒有與色情明星發生性關係」。

特朗普又聲稱，國會山莊事件中，「如果我沒有派出國民警衛隊，那座城市就會被摧毀」。CNN指出其錯誤： 1 月6 日，在就國會山莊事件進行交流時，特朗普談及黑人佛洛伊德(George Floyd)被警察拘留期間被殺後，他為制止明尼阿波利斯騷亂而採取的迅速行動。州長Tim Wala動員500名明尼蘇達州國民警衛隊士兵，為明尼阿波利斯當地執法部門提供支援。