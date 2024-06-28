美國大選2024｜候選人首場辯論　特朗普：加關稅迫使中國等國給很多錢(持續更新)

美國總統大選舉行首場候選人電視辯論於當地周四(27日)，在美國有線新聞網亞特蘭大演播室舉行。爭取連任、民主黨的拜登，與前總統、共和黨的特朗普，時隔近4年再度於台上交鋒。
這場90 分鐘的辯論由美國《有線電視新聞網》(CNN)舉行，兩名主播John F. Kennedy和Richard Nixon擔任主持，辦論將有兩個廣告插播，期間拜登和特朗普可休息，但不能與其團隊溝通，舞台上亦不允許使用任何道具或記事卡。根據規則，當輪到其中一人發言時，另一人的咪會被關掉。
【10:50】在2分鐘的總結發言。特朗普指「全世界的人都不尊重你(拜登)」，他稱自己實施了歷史上最大規模的減稅和最大規模的監管削減，又指：「我們是一個失敗的國家，但它不會再失敗了，我們將再次創造輝煌」。拜登則指：「我們已經從特朗普總統上個任期留下的災難中取得了重大進展」，他指出，在經濟方面，他發誓不會對年收入低於 40 萬美元的人加稅，並將繼續努力降低醫療保健費用、兒童保育費用，並為家庭提供經濟喘息空間，「我們將繼續努力降低通膨，讓人們休息一下」。
【10:40】談及鴉片類藥物危機。特朗普指他在任總統期間，擁有「出色的設備」和緝毒犬，可以在邊境發現非法藥物。拜登表示，美國需要能夠檢測芬太尼的機器和更多邊境探員，並指，美國正在「非常嚴厲」打擊生產芬太尼的亞洲國家。
【10:30】談及選民對81 歲的拜登和 78 歲的特朗普年齡擔擾問題。拜登說：「我是有史以來第二年輕的美國參議員。現在我是最年長的。這個人比我小三歲，能力也差很多」、「選民應該看看我的記錄以及我的政府所取得的成就」。特朗普指自己已接受「認知測試」 ，指拜登「甚麼也沒作」。2018 年，特朗普參加了蒙特利爾認知評估，該測試旨在檢測記憶喪失和其他輕度認知障礙的早期跡象。
【10:20】拜登提出特朗普於國會山莊事件中對民主影響，並提到特朗普在掩口費案中的歷史性定罪。拜登說：「唯一被定罪的重罪犯，就是現在和我一起站在台上的那個人」。特朗普隨即提出拜登次子亨特因槍械案被定罪，又指「我沒有與色情明星發生性關係」。
特朗普又聲稱，國會山莊事件中，「如果我沒有派出國民警衛隊，那座城市就會被摧毀」。CNN指出其錯誤： 1 月6 日，在就國會山莊事件進行交流時，特朗普談及黑人佛洛伊德(George Floyd)被警察拘留期間被殺後，他為制止明尼阿波利斯騷亂而採取的迅速行動。州長Tim Wala動員500名明尼蘇達州國民警衛隊士兵，為明尼阿波利斯當地執法部門提供支援。
辯論開始1小時後，根據CNN統計，特朗普目前在演講時間上領先，為23分6秒，拜登為18分26秒。拜登競選團隊證實，拜登患上感冒。但未有解釋較早前未有披露。
【10:10】談及阿富汗戰爭和烏克蘭局勢，特朗普說，他聲稱普京決定入侵是因為他看到拜登團隊在退出阿富汗戰爭方面是多麼無能。拜登捍衛了自己在中東和阿富汗的外交政策政績，又聲稱特朗普告訴普京「為所欲為」，普京認為能在「5天內」佔領基輔。特朗普反駁從來沒有這麼說過，聲言倘若他當選，上任前就可結束俄烏戰事。拜登再次聲稱普京是一名「戰犯」，想要重建「蘇聯帝國」的一部分，提問：「你認為他(普京)想就此罷手嗎？你認為波蘭、白俄羅斯和那些北約國家會發生甚麼事？」
【10:00】談及退伍軍人權益。特朗普批評拜登不關心「我們的退伍軍人」。拜登引用了 2020 年一篇文章，據報特朗普在訪問埃納河時稱被殺的美國人為「傻瓜」，並再次提及其已故長子Beau，說「我的兒子不是失敗者，也不是傻瓜。你(特朗普)是傻瓜，你是失敗者」。
【09:45】談及墮胎問題。特朗普指，最高法院剛維護了使用藥物的權利，但他未有表明他對墮胎藥物的立場，他說，如果他當選，不會阻止他人獲得該藥物。特朗普聲稱民主黨人「支持墮胎至(懷孕)9個月，甚至超過9個月」(ABC引證民主黨人從未主張在嬰兒出生後殺死嬰兒)。拜登批評，特朗普任命的最高法院法官推翻了憲法中規定的墮胎權。他說，墮胎權「因為這個人(特朗普)和保守派法官而被剝奪」。
【09:30】談及新冠疫情大流行及醫療問題。特朗普指控是拜登是摧毀Medicare的人，指他讓大量移民湧入美國，是導致美國的社保制度崩潰的原因。拜登則指，特朗普沒有認真對待新冠疫情大流行，他重提特朗普告訴美國人「沒那麼嚴重。只要在你的手臂上註射一點漂白劑即可」指出這是大錯誤。
【09:15】談及如果確保在向所有進口貨物徵收10%關稅的情況下，同時不會進一步推高價格。特朗普回應，不會推高價格，但會迫使中國等國家「付給我們很多錢」和「給我們很多做其他事情的權力」，在他任內提供了美國史上最大的稅務減免。拜登則指，特朗普自稱為國家經濟做到最好。拜登稱「特朗普經濟」是讓有錢人受惠。
【09:10】談及美國經濟問題。拜登先回應，指特朗普離任後留給他的是一片混亂，他正致力讓物價及藥物價格回落。特朗普說，他擁有「我國歷史上最偉大的經濟」，通貨膨脹「絕對會殺死我們(美國)」。
【09:04】拜登和特朗普站從不同方向進入辯論台上，並沒有握手。