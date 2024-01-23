美國大選2024｜假冒拜登語音電話籲選民勿投初選票 新罕布什爾州徹查

新罕布什爾州初選周二(23日)舉行，為美國總統大選揭開序幕。新罕布什爾州檢察當局周一(22日)表示，一個假冒總統拜登的自動語音電話呼籲民眾切勿在新罕布什爾州初選投票，對此檢察部門正循著「企圖壓制選民」方向調查。 傳媒報道，假電話的聲音聽起來很像拜登，告訴選民：「要緊的是，你把你這一票保留到11月大選……在這個星期二(新罕布什爾州初選)投票，只會讓共和黨人再次選出特朗普。你這一票可以左右11月大選，而非這個星期二(的初選)。」

假電話模仿拜登用詞 語音第一句話是「真是一派胡言(malarkey)」，「一派胡言」正是拜登很常講的字詞。 新罕布什爾州檢察長辦公室發聲明表示，已就事件展開調查，「這些訊息疑有擾亂新罕布什爾州總統初選並壓制該州選民的不法企圖」。 拜登競選團隊總幹事羅德里格斯表示，他們考慮針對假語音電話採取更多行動，強調「散播假訊息來壓制投票、蓄意破壞自由公平選舉的行為，絕對不能袖手旁觀」。

初選日期爭議 新罕布什爾州初選於1月23日周二舉行，因新州政府與民主黨全國委員會在初選日期上有爭議，拜登不會參加該州初選。新罕布什爾州傳統上是全美初選(primary)第一站，為總統大選揭開序幕，民主黨全國委員會希望將日期往後移，但新州政府不同意。