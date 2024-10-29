美國大選2024｜兩處投票箱疑遭縱火 數百張選票燒毀 官員斥：對民主的直接攻擊

下周二(11月5日)是美國大選投票日，俄勒岡州波特蘭市和華盛頓州溫哥華市周一(28日)各有一個投票箱疑遭縱火，燒毀數百張選票。官員形容這是「對民主的直接攻擊」。聯邦調查局(FBI)已介入調查。
警方表示，波特蘭市的投票箱於清晨起火，因箱內有滅火裝置，加上附近一名保安員及時發現，火勢很快被撲滅，只有3張選票受損。
美國大選2024｜3宗投票箱起火案有關連
數小時內，波特蘭市哥倫比亞河對岸的溫哥華市轉運中心，一個投票箱又起火。波特蘭當局表示，現場取得的點火裝置材料顯示，兩宗火警有關，相信與本月8日溫哥華市另一宗票箱起火案也有關連。溫哥華市是華盛頓州第3國會選區的最大城市，是聯邦眾議院選舉中最難分勝負的選區之一。
華盛頓州克拉克縣(Clark County)審計官員金希(Greg Kimsey)表示，溫哥華市的投票箱內也有滅火裝置，但仍有數百張選票燒毀。他呼籲於本月26日上午11時之後在這個投票箱投票的選民聯絡他的辦公室補發選票。
美國大選2024｜當局加強保護選票
金希說，事件「令人痛心……這是對民主的直接攻擊」。考慮到類似罪案可能再發生，其辦公室將增加收集選票的次數，並將集合選票時間改到晚上，以免滿箱的選票徹夜留在原地。
共和黨人一直批評設立提前投票票箱，特朗普2020年大選時多次指控民主黨舞弊，投票箱選票被偷走。美聯社針對各州選務官員的調查發現，2020年並未出現票箱相關的廣泛問題，也沒有可能影響選舉結果的問題。
美國大選2024｜部分州份禁用投票箱
「投票權實驗室」(Voting Rights Lab)一項研究顯示，自2020年以來，已有6州禁用投票箱，分別是阿肯色州、密西西比州、密蘇里州、北卡羅來納州、南卡羅來納州和南達科他州。