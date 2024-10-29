美國大選2024｜兩處投票箱疑遭縱火 數百張選票燒毀 官員斥：對民主的直接攻擊

下周二(11月5日)是美國大選投票日，俄勒岡州波特蘭市和華盛頓州溫哥華市周一(28日)各有一個投票箱疑遭縱火，燒毀數百張選票。官員形容這是「對民主的直接攻擊」。聯邦調查局(FBI)已介入調查。

警方表示，波特蘭市的投票箱於清晨起火，因箱內有滅火裝置，加上附近一名保安員及時發現，火勢很快被撲滅，只有3張選票受損。

美國大選2024｜3宗投票箱起火案有關連

數小時內，波特蘭市哥倫比亞河對岸的溫哥華市轉運中心，一個投票箱又起火。波特蘭當局表示，現場取得的點火裝置材料顯示，兩宗火警有關，相信與本月8日溫哥華市另一宗票箱起火案也有關連。溫哥華市是華盛頓州第3國會選區的最大城市，是聯邦眾議院選舉中最難分勝負的選區之一。