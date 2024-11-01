美國大選2024｜勒邦占士出片撐賀錦麗　轟特朗普種族歧視

美國總統大選選情緊繃，又有名人出面表態，NBA超級巨星勒邦占士，1日在社交平台發文力挺民主黨總統候選人賀錦麗，他並附上一則影片，抨擊共和黨總統候選特朗普的造勢活動，充滿種族歧視意味。

多年都是民主黨支持者

《法新社》報道，勒邦占士（LeBron James）表態支持賀錦麗（Kamala Harris）並不令外界意外，這位39歲的洛杉磯湖人王牌長期以來批評特朗普（Donald Trump），他多年都是民主黨支持者。

占士1日在X上宣布支持賀錦麗，並附上一段剪輯影片，內容是特朗普10月27日在紐約造勢集會，帶有種族主義色彩的發言。占士並撰文表示：「這裏到底在說甚麼？當我想到我的孩子和家人及他們將如何成長，我的選擇很明確。把票投給賀錦麗！」