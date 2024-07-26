美國大選2024｜奧巴馬夫婦終表態支持賀錦麗(有片)

美國前總統奧巴馬周五(26日)表態支持副總統賀錦麗成為民主黨的總統候選人。奧巴馬與夫人米歇爾在社交媒體發聲明，指已致電賀錦麗表達支持，並認為她會成為一位出色的總統。在這個國家關鍵時刻，他將全力支持賀錦麗在11月的大選獲勝當選美國下任總統。

奧巴馬在社交平台發布影片，他和米歇爾共同致電賀錦麗，表示兩人自豪地支持賀錦麗，並會盡一切努力讓賀錦麗贏得大選，進入（白宮）橢圓形辦公室。賀錦麗感謝奧巴馬夫婦的支持和數十年來友誼，形容是意義重大。米歇爾亦在社交平台發文，表示為賀錦麗感到自豪，稱讚她的積極性、幽默感以及有能力為全國人民帶來光明和希望。