美國大選2024｜奧巴馬夫婦終表態支持賀錦麗(有片)

美國前總統奧巴馬周五(26日)表態支持副總統賀錦麗成為民主黨的總統候選人。奧巴馬與夫人米歇爾在社交媒體發聲明，指已致電賀錦麗表達支持，並認為她會成為一位出色的總統。在這個國家關鍵時刻，他將全力支持賀錦麗在11月的大選獲勝當選美國下任總統。
奧巴馬在社交平台發布影片，他和米歇爾共同致電賀錦麗，表示兩人自豪地支持賀錦麗，並會盡一切努力讓賀錦麗贏得大選，進入（白宮）橢圓形辦公室。賀錦麗感謝奧巴馬夫婦的支持和數十年來友誼，形容是意義重大。米歇爾亦在社交平台發文，表示為賀錦麗感到自豪，稱讚她的積極性、幽默感以及有能力為全國人民帶來光明和希望。
奧巴馬此前一直沒有對賀錦麗的候選資格表示支持。美媒此前引述消息人士指，奧巴馬看淡賀錦麗選情，認為賀錦麗根本無法擊敗特朗普，所以多日來保持緘默。
Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA— Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024