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國際
2024-02-07 20:38:14

美國大選2024｜尷尬！共和黨內華達州初選 黑利成唯一主要參選人 點解仍輸俾特朗普？

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黑利連日來專注於為本月24日的南卡羅來納州初選造勢。(美聯社)

黑利連日來專注於為本月24日的南卡羅來納州初選造勢。(美聯社)

美國共和黨周二在內華達州舉行初選，前駐聯合國大使黑利(Nikki Haley)是唯一主要參選人，最終她雖得票逾三成，但仍然輸掉這場初選。

共和黨在內華達州今屆選戰鬧「雙胞胎」，既舉辦初選卻又有黨團會議。事緣由民主黨主導的州議會早前修例，把本來由政黨管理的初選，改為由州政府管理，令共和黨決定自行另起爐灶，於周四另辦黨團會議。

除了不滿民主黨主議的州議會外，據報推動另搞黨團會議的是特朗普的盟友，故特朗普只參加了內州的黨團會議，而沒有參加內州初選，兩位其他對手雖在名單上，但已經退選，令黑利在內州初選變成唯一參選人。

黑利為南卡州初選造勢、特朗普近日拉票︰

美國大選｜內華達州選民寧願投「任何人也不揀」

最終有逾六成選民，寧願選擇投「不揀以上候選人」(none of these candidates)，也不肯投黑利一票，令黑利得票只得約30.8%。按合理推斷，相信拒絕投黑利一票的選民，不少是支持特朗普。儘管這場初選不會分配任何黨代表票，但已重創她本來已不大的聲勢。

黑利反而沒有參與共和黨的黨團會議，團隊解釋是為免浪費資源，指內華達州並非團隊目標，重申本月24日在黑利家鄉南卡羅來納州舉行的初選，才是關鍵。黑利之前已輸掉艾奧瓦州及新罕布什爾州，她曾於南卡州兩任州長，該場初選被視為其背水一戰。另一邊廂的民主黨，周二亦在內華達州舉行初選，由現任總統拜登以約90%得票輕鬆勝出。

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