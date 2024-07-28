美國大選2024｜想當「力挺比特幣的總統」 特朗普：若入主白宮將列比特幣為戰略儲備

美國共和黨總統候選人特朗普曾對加密貨幣抱持懷疑，但他周六(27日)在田納西州舉行的比特幣大會上表示，若在11月大選中勝出，他將成為「力挺比特幣的總統」。這是他為討好加密貨幣擁護者的最新競選承諾。
美國大選2024｜特朗普：比特幣象徵自由與主權
特朗普表示：「拜登與賀錦麗政府對加密貨幣和比特幣的打壓是錯誤的，這對我們國家非常不利。」他把加密貨幣比作「100年前鋼鐵產業」的發展，並表示「比特幣象徵自由、主權，且不受政府的脅迫和控制」。
特朗普強調，如果他入主白宮，他不會允許美國政府出售其持有的比特幣，「這實際上將成為國家比特幣戰略儲備的核心」。他說：「如果我們不接受加密貨幣和比特幣技術，中國和其他國家也會接受，他們將主宰這個市場，我們不能讓中國佔據主導地位……如果加密貨幣將界定未來，我希望它是在美國開採、鑄造和製造。」
美國大選2024｜比特幣先跌後回升
路透社報道，中國早前已禁止加密貨幣的交易及採礦活動，且嚴密監控跨境資金流動。但民眾仍持續在加密貨幣交易所買賣比特幣等虛擬貨幣，中國投資者也可以開設海外銀行帳戶購買加密資產。
特朗普發表上述言論後，比特幣價格先跌後反彈，最近一次報價為上漲0.94%至6萬8,182美元。