美國大選2024｜想當「力挺比特幣的總統」 特朗普：若入主白宮將列比特幣為戰略儲備

美國共和黨總統候選人特朗普曾對加密貨幣抱持懷疑，但他周六(27日)在田納西州舉行的比特幣大會上表示，若在11月大選中勝出，他將成為「力挺比特幣的總統」。這是他為討好加密貨幣擁護者的最新競選承諾。

美國大選2024｜特朗普：比特幣象徵自由與主權

特朗普表示：「拜登與賀錦麗政府對加密貨幣和比特幣的打壓是錯誤的，這對我們國家非常不利。」他把加密貨幣比作「100年前鋼鐵產業」的發展，並表示「比特幣象徵自由、主權，且不受政府的脅迫和控制」。