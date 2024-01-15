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國際
2024-01-15 20:10:33

美國大選2024｜拉開戰幔 艾奧瓦共和黨總統初選遇極地寒流 特朗普大幅領先

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艾奧瓦

美國大選｜艾奧瓦周一晚舉行2024年美國大選首場總統初選遇上寒流吹襲降暴雪。(路透社)

2024年美國大選周一拉開戰幔，民主、共和兩黨在艾奧瓦州舉行首場大選黨團會議，選出代表兩黨的總統候選人。民主黨由拜登角逐連任，他的共和黨對手究竟會是誰。艾奧瓦的結果被認為舉指標作用，但該州與其他西北部州分遇上北極寒流吹襲，周圍遭大雪覆蓋，恐影響選民投票意欲。共和黨總統初選呈三頭馬車，為前總統特朗普(Donald Trump)、佛州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)和美國常駐聯合國前代表黑利(Nikki Haley)之爭。特朗普在民調中大幅領先，外界均料他可先拔頭籌。

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美國大選｜特朗普：你們可助我懲罰敵人

共和黨黨團會議投票於當地周一晚上8時開始，參與者分別在逾1,500間學校、教堂和社區中心聚集辯論他們所選的候選人，然後不記名投票。77歲的特朗普周日在集會上呼籲支持抵抗寒流出來投票，說他們可以令華府受到懲罰，也助他對抗政敵，聲稱他面對的四宗官司均是出於政治動機。特朗普向支持者說，「你不可只坐在家裡……即使你投票後離世，仍然有價值。」報道指，艾奧瓦的黨團成員大部分是長者，可能不願在寒冷天氣下出外投票。一名49歲大學顧問讚揚特朗普政職，但太過我行我素。他過去兩次選舉支持特朗普，今次會選擇德桑蒂斯。

特朗普競選團隊期望他可以大勝，多項民調顯示他領先對手近30個百分點，黑利則近日人氣上升佔第二位。特朗普大幅得票可大振其聲威，否則另兩名候選人可獲鼓舞，在之後的初選或有機會擊敗特朗普。德桑蒂斯投放大量資源在艾奧瓦的首場初選，但民調支持率卻只佔第三位，若周一得票未如理想，增加他退選壓力。

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美國大選｜艾奧瓦氣溫料低至零下30度

極地寒流直捲美國西北部州分，為艾奧瓦初選增添變數，該州預測氣溫低至攝氏零下30度，寒冷加上大雪或影響交通，可能影響投票率。估計全美9,500萬人受這場寒流影響，至今已導致4人死亡，數萬用戶停電。蒙大拿州和南北達科他兩州氣溫甚至低至零下56度，南達科他州當局呼籲民眾不要外出，在戶外逗留數分鐘已可凍傷。紐約州水牛城降雪量料達30至60厘米，市內周日至周一舉行的美式足球聯賽要暫停。工人周日忙於為賽場清除厚積雪。

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