美國大選2024｜拜登交棒賀錦麗後 兩人首度同台展團結

美國總統拜登與副總統賀錦麗，周四(15日)一同現身馬里蘭州一間社區學院，是拜登宣布退選及交棒賀錦麗代表民主黨角逐總統後，兩人首度同台，他們共同宣布藥價調降協議的重要經濟政績。
賀錦麗形容拜登是非凡的總統，榮幸能在最傑出的人帶領下為國民服務，她還說現場充滿對拜登的愛，聽眾則報以歡呼。拜登就指賀錦麗會是一名出色的總統，會令國家取得進步。
兩人指出，這項與製藥商達成的「歷史性」協議，大幅調低針對高齡長者的10項重要藥物價格，包括治療糖尿病、心臟衰竭與血栓等用藥，減幅由38%至79%不等，預料可為全美長者共節省15億美元藥物開支，聯邦醫療保險亦可減少60億美元資助。
兩黨副總統候選人10月1日辯論
另外，共和、民主兩黨的副總統候選人將於10月1日進行電視辯論。
美國哥倫比亞廣播公司日前提出四個舉行電視辯論的日期，民主黨副總統候選人、明尼蘇達州州長沃爾茲表示願意參加10月1日的辯論後，共和黨副總統候選人、俄亥俄州聯邦參議員萬斯同意在10月1日與沃爾茲進行辯論。萬斯又表示，願意參加9月18日由美國有線電視新聞網主辦的辯論，但沃爾茲未有回應。
民主黨方面其後表示，圍繞辯論的爭論已結束，特朗普競選團隊已同意舉行兩場總統候選人辯論和一場副總統候選人辯論。除了9月10日的總統候選人辯論外，10月亦會再進行一場總統候選人辯論。