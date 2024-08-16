美國大選2024｜拜登交棒賀錦麗後 兩人首度同台展團結

美國總統拜登與副總統賀錦麗一同現身馬里蘭州一間社區學院，是拜登宣布退選及交棒賀錦麗代表民主黨角逐總統後，兩人首度同台(路透社)

美國總統拜登與副總統賀錦麗，周四(15日)一同現身馬里蘭州一間社區學院，是拜登宣布退選及交棒賀錦麗代表民主黨角逐總統後，兩人首度同台，他們共同宣布藥價調降協議的重要經濟政績。

賀錦麗形容拜登是非凡的總統，榮幸能在最傑出的人帶領下為國民服務，她還說現場充滿對拜登的愛，聽眾則報以歡呼。拜登就指賀錦麗會是一名出色的總統，會令國家取得進步。

兩人指出，這項與製藥商達成的「歷史性」協議，大幅調低針對高齡長者的10項重要藥物價格，包括治療糖尿病、心臟衰竭與血栓等用藥，減幅由38%至79%不等，預料可為全美長者共節省15億美元藥物開支，聯邦醫療保險亦可減少60億美元資助。