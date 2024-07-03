美國大選2024｜拜登倘退選 民調揭︰僅她可勝特朗普！但非賀錦麗

在美國大選2024中尋求連任的美國81歲總統拜登，在早前的首場電視辯論裡「窒口窒舌」、報錯數據又多次錯失攻擊特朗普的大好時機，令輿論嘩然，黨內周二首次有國會議員公開要求拜登退選，而前眾議院議長佩洛西亦被指一改口風認為外界對拜登的質疑合理，令「換人」呼聲愈來愈高漲，其實選民有何看法？
路透社/易普索民調於辯論過後，在本月1至2日在網上訪問了1,070名成年人，發現目前拜登及特朗普的支持度，均維持在40%，反映辯論未有令拜登支持度明顯下降，不過，有32%的民主黨受訪者認為，拜登應該退選。
美國大選2024｜民調︰賀錦麗出戰勝率跟拜登差不多
然而令人頭痛的是該由誰補上，民調發現若由最「正路」的副手賀錦麗出戰，她會獲42%支持，而特朗普則獲43%，考慮到調查或有最多3.5個百分點的誤差，賀錦麗的取勝率，跟拜登繼續出選，其實差不多。
米歇爾近照︰
美國大選2024｜加州及密歇根州長等恐均會敗陣
至於另一潛在熱門人選、加州州長紐森(Gavin Newsom)則可能會以39%輸給特朗普的42%，而密歇根州州長惠特默(Gretchen Whitmer)、肯塔基州州貝希爾(Andy Beshear)及伊利諾州州長普里茨克(J.B. Pritzker)等勢頭更差，可能分別會以36%、36%及34%的支持率，輸給特朗普的41%、40%及40%。
美國大選2024｜奧巴馬妻子米歇爾 拋離特朗普11個百分點
民調揭示了一位有力大勝特朗普的民主黨人，但令民主黨人頭痛的是，她不大可能出選。民調指，如由前總統奧巴馬的妻子米歇爾(Michelle Obama)出戰，其支持率將達50%，拋離特朗普(39%)11個百分點。米歇爾之前已多次表明，無意染指總統寶座。