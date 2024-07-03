美國大選2024｜拜登倘退選 民調揭︰僅她可勝特朗普！但非賀錦麗

在美國大選2024中尋求連任的美國81歲總統拜登，在早前的首場電視辯論裡「窒口窒舌」、報錯數據又多次錯失攻擊特朗普的大好時機，令輿論嘩然，黨內周二首次有國會議員公開要求拜登退選，而前眾議院議長佩洛西亦被指一改口風認為外界對拜登的質疑合理，令「換人」呼聲愈來愈高漲，其實選民有何看法？

路透社/易普索民調於辯論過後，在本月1至2日在網上訪問了1,070名成年人，發現目前拜登及特朗普的支持度，均維持在40%，反映辯論未有令拜登支持度明顯下降，不過，有32%的民主黨受訪者認為，拜登應該退選。