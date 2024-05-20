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國際
2024-05-20 12:00:05

美國大選2024｜拜登特朗普造勢隔空交鋒 互罵精神錯亂滿口胡言

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特朗普在德州向全美最大槍枝游說團體「全國步槍協會」發表演說。(美聯社)

特朗普在德州向全美最大槍枝游說團體「全國步槍協會」發表演說。(美聯社)

美國11月總統大選，很可能重演現任總統拜登與前總統特朗普對決的局面，兩人已積極拉票。特朗普前日(18)在德州達拉斯向全美最大槍枝游說團體「全國步槍協會」發表演說時，猛轟拜登「滿口胡言」；拜登則在關鍵搖擺州份喬治亞州警告選民，指特朗普「精神錯亂」，對美國民主構成威脅。

美國大選｜特朗普：拜登，你被開除了！

特朗普對擁有龐大保守派政治勢力的全國步槍協會發表長達90分鐘演說，當中批評拜登是「迄今我們國家史上最糟糕的總統」，又指拜登「滿口胡言」，大喊「你被開除了，離開這裡，Joe！」這番話引起現場數千名民眾哄堂大笑。特朗普還打趣說，如果拜登是共和黨人，他會被「送上電椅」。全國步槍協會在大會上表態支持特朗普。

美國大選｜民調：拜登損失非裔選票

這邊廂，拜登正在南部喬治亞州拉票，尋求非裔美國人的支持，他們對拜登陣營至關重要。2020年大選，拜登在喬治亞州以些微差距勝出。今年11月，料他與特朗普將再度對決，但現在一些民調顯示，愈來愈多非裔選民不再支持拜登。

特朗普在德州向全美最大槍枝游說團體「全國步槍協會」發表演說。(美聯社) 特朗普在德州向全美最大槍枝游說團體「全國步槍協會」發表演說。(美聯社) 特朗普在德州向全美最大槍枝游說團體「全國步槍協會」發表演說。(美聯社) 特朗普在德州向全美最大槍枝游說團體「全國步槍協會」發表演說。(美聯社) 特朗普在德州向全美最大槍枝游說團體「全國步槍協會」發表演說。(美聯社) 拜登在亞特蘭大一間由非裔人經營的餐廳與支持者會面，並發表講話。(美聯社) 拜登在亞特蘭大一間由非裔人經營的餐廳與支持者會面。(美聯社) 拜登在亞特蘭大一間由非裔人經營的餐廳與支持者會面。(美聯社) 拜登在亞特蘭大一間由非裔人經營的餐廳與支持者會面，期間跟一名女士碰額頭招呼。(美聯社)

美國大選｜拜登罵特朗普「精神錯亂」

拜登在亞特蘭大一間由非裔人經營的餐廳對支持者表示：「我們的民主真的岌岌可危。」拜登斥特朗普「顯然已經精神錯亂」，又指特朗普在2020年大選落敗後內心有些東西「崩潰」了。

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拜登直指：「特朗普參選不是為了領導美國，而是為了復仇……我們不能讓這個人成為總統。我們孩子的未來正處於危急關頭……我們必須贏得這場選戰，不是為了我，而是為了美國。」

完成亞特蘭大行程後，拜登周日前往底特律，向美國具政治力量的民權組織「全國有色人種民權促進協會」(NAACP)拉票並發表演說。

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