美國大選2024｜拜登特朗普造勢隔空交鋒 互罵精神錯亂滿口胡言

美國11月總統大選，很可能重演現任總統拜登與前總統特朗普對決的局面，兩人已積極拉票。特朗普前日(18日)在德州達拉斯向全美最大槍枝游說團體「全國步槍協會」發表演說時，猛轟拜登「滿口胡言」；拜登則在關鍵搖擺州份喬治亞州警告選民，指特朗普「精神錯亂」，對美國民主構成威脅。

美國大選｜特朗普：拜登，你被開除了！

特朗普對擁有龐大保守派政治勢力的全國步槍協會發表長達90分鐘演說，當中批評拜登是「迄今我們國家史上最糟糕的總統」，又指拜登「滿口胡言」，大喊「你被開除了，離開這裡，Joe！」這番話引起現場數千名民眾哄堂大笑。特朗普還打趣說，如果拜登是共和黨人，他會被「送上電椅」。全國步槍協會在大會上表態支持特朗普。