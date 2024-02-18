美國大選2024｜拜登真係無問題？再次失言 撈亂烏克蘭和北約(有片)

美國總統選舉兩黨初選正陸續舉行，角逐連任的81歲現任總統拜登一直被攻擊「太老」及腦筋不靈活，而他近日亦保持其不斷失言的「習慣」。繼日前說錯法國總統馬克龍的名字後，昨天又將烏克蘭(Ukraine)及北約(NATO)搞亂。
拜登失言｜呼籲國會「通過資助北約的法案」
正在達拉華州度假的拜登，向記者提及期望國會盡快通過一項涉及對外軍援的法案時，口誤把烏克蘭說成「北約」。拜登表示︰「那些我們要遠離烏克蘭、任由北約分裂的想法，完全違背了美國的理念」，「國會是時候返回正軌，通過資助北約的法案(pass the legislation funding NATO)，這至關重要」。
拜登向記者發表講話︰
拜登口中的法案涉額950億美元，當中最大部分涉及軍援烏克蘭，佔了610億美元，烏克蘭並非北約成員，而其餘撥款則涉及向以色列及加沙，以及在印太地區的盟友提供援助，故拜登想說的明顯是「通過資助烏克蘭的法案」，而非北約。
拜登失言｜誤稱曾與已離世多年前法國總統見面
今次是拜登近日第二次口誤，他月初在賭城拉斯維加斯一場活動上致詞時表示，他入主白宮後曾於2021年在G7峰會上，與法國總統密特朗(Francois Mitterrand)見面，然而密特朗早於1996年已離世，其實拜登想說的是法國現任總統馬克龍(Emmanuel Macron)。
Biden, on vacation in Delaware, calls on “Congress come home and pass the legislation funding NATO.”— RNC Research (@RNCResearch) February 18, 2024
Ukraine isn’t in NATO — neither are Israel and Taiwan.pic.twitter.com/VAdPBt7ZSS