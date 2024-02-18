美國大選2024｜拜登真係無問題？再次失言 撈亂烏克蘭和北約(有片)

美國總統選舉兩黨初選正陸續舉行，角逐連任的81歲現任總統拜登一直被攻擊「太老」及腦筋不靈活，而他近日亦保持其不斷失言的「習慣」。繼日前說錯法國總統馬克龍的名字後，昨天又將烏克蘭(Ukraine)及北約(NATO)搞亂。

拜登失言｜呼籲國會「通過資助北約的法案」

正在達拉華州度假的拜登，向記者提及期望國會盡快通過一項涉及對外軍援的法案時，口誤把烏克蘭說成「北約」。拜登表示︰「那些我們要遠離烏克蘭、任由北約分裂的想法，完全違背了美國的理念」，「國會是時候返回正軌，通過資助北約的法案(pass the legislation funding NATO)，這至關重要」。