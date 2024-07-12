美國大選2024｜拜登「一錯再錯」 澤連斯基誤稱普京　賀錦麗變特朗普(有片)

81歲的美國總統拜登上月與競選對手特朗普進行電視辯論時表現欠佳，正面對民主黨內的退選壓力。他周四出席完北約峰會後接受記者提問，是參加辯論後首次出席沒有預先講稿的場合。他重申自己是有資格擊敗特朗普的候選人，並強調會繼續參選，惟他先後於記者會兩度口誤，先將烏克蘭總統澤連斯基，錯誤稱為俄羅斯總統普京，及後將副總統賀錦麗與特朗普混淆。特朗普隨即在社交網站發文，嘲笑拜登再次口誤。
外界關注拜登在沒有講稿的情況下，他的即興演說和回應記者提問的表現，目前已有12名民主黨議員公開呼籲他退選。記者會持續約1小時，焦點落在他連任的前路，拜登強調「事實是我認為自己是參選總統的最佳人選，我曾擊敗特朗普，我也會再次擊敗他」，但承認需要調整自己的節奏。被問到是否願意再接受健康檢查，拜登指上任後曾接受3次深入的神經學檢查，最近一次在2月，全都通過，指醫生稱其狀態良好，而自己每日履行職務都是測試，毋須接受認知測試。
惟拜登出現兩度口誤，先於一眾領袖均出席的記者會介紹烏克蘭總統澤連斯基時，錯誤將對方稱為俄羅斯總統普京。拜登很快更正錯誤，並為自己的口誤道歉，表示自己太專注於打敗普京，澤連斯基亦「打圓場」稱自己比普京優秀。及後於個人記者會上，被問到如果他決定退選，賀錦麗能否擊敗特朗普。拜登回應時再次口誤，指如果認為對方不符合擔任總統的資格，他就不會選擇「副總統特朗普」，拜登這次沒有更正。