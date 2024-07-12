美國大選2024｜拜登「一錯再錯」 澤連斯基誤稱普京　賀錦麗變特朗普(有片)

81歲的美國總統拜登上月與競選對手特朗普進行電視辯論時表現欠佳，正面對民主黨內的退選壓力。他周四出席完北約峰會後接受記者提問，是參加辯論後首次出席沒有預先講稿的場合。他重申自己是有資格擊敗特朗普的候選人，並強調會繼續參選，惟他先後於記者會兩度口誤，先將烏克蘭總統澤連斯基，錯誤稱為俄羅斯總統普京，及後將副總統賀錦麗與特朗普混淆。特朗普隨即在社交網站發文，嘲笑拜登再次口誤。

外界關注拜登在沒有講稿的情況下，他的即興演說和回應記者提問的表現，目前已有12名民主黨議員公開呼籲他退選。記者會持續約1小時，焦點落在他連任的前路，拜登強調「事實是我認為自己是參選總統的最佳人選，我曾擊敗特朗普，我也會再次擊敗他」，但承認需要調整自己的節奏。被問到是否願意再接受健康檢查，拜登指上任後曾接受3次深入的神經學檢查，最近一次在2月，全都通過，指醫生稱其狀態良好，而自己每日履行職務都是測試，毋須接受認知測試。