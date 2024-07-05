美國大選2024｜拜登「晚8」後不安排活動 迪士尼創辦人孫女：停捐款直至退選

81歲的美國總統拜登在首場大選電視辯論表現被批評「災難級」，民主黨內出現要求換「登」聲音，拜登此前解釋辯論前多次長途外訪，穿梭不同時區導致睡眠不足，「在台上辯論時甚至幾乎睡着」。報道指拜登為了有充足睡眠、應付第二天的工作，不再安排晚上8時後的活動。

拜登於周四(4日)美國獨立日出席白宮燒烤活動時，有支持者向他大喊堅持選舉，拜登重申自己不會退縮：「我們打從心底裡很愛你們，謝謝你們。我也是這樣想的(堅持選戰)，我哪裡也不會去。」被視為民主黨潛在替補人選的加州州長紐森強調，81歲的拜登仍有能力在今次選舉中成功連任。