美國大選2024｜拜登「晚8」後不安排活動 迪士尼創辦人孫女：停捐款直至退選

81歲的美國總統拜登在首場大選電視辯論表現被批評「災難級」，民主黨內出現要求換「登」聲音，拜登此前解釋辯論前多次長途外訪，穿梭不同時區導致睡眠不足，「在台上辯論時甚至幾乎睡着」。報道指拜登為了有充足睡眠、應付第二天的工作，不再安排晚上8時後的活動。
拜登於周四(4日)美國獨立日出席白宮燒烤活動時，有支持者向他大喊堅持選舉，拜登重申自己不會退縮：「我們打從心底裡很愛你們，謝謝你們。我也是這樣想的(堅持選戰)，我哪裡也不會去。」被視為民主黨潛在替補人選的加州州長紐森強調，81歲的拜登仍有能力在今次選舉中成功連任。
美國傳媒報道，拜登周三會見民主黨州長時表示，他需要睡多一些，減少工作時數，尤其是晚上8時之後的活動；拜登另透露辯論過去後曾看診，醫生說他沒事。
另外，民主黨金主之一、迪士尼創辦人的孫女亞比該(Abigail Disney)宣布暫停向民主黨捐款，直至拜登放棄爭取連任才會恢復捐款。亞比該指拜登是「好人」，為國家作出令人敬佩的貢獻，但認為現時的情況下，如果拜登不退選，可以肯定民主黨將會大敗，引致可怕的後果，形容是基於實際考慮，並非不尊重拜登。亞比該又指，副總統賀錦麗是可靠的替代人選，相信由她取代拜登出選，可以擊敗共和黨的特朗普。早前民主黨另一位金主Moriah Fund總裁Gideon Stein亦表示暫停捐款350萬美元給民主黨及11月選舉組織安排，直至拜登退選。