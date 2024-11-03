美國大選2024｜支持率僅差一個百分點 特賀搖擺州加緊拉票

今屆美國大選選情十分激烈，共和黨候選人特朗普誓要再度入主白宮，民主黨候選人賀錦麗則期望更上一層樓，由副總統變總統。根據美國廣播公司上周六公布的民調，賀以47.9%領先特的46.9%，雙方僅差1個百分點，可說是戰況未明。兩人在周二投票前最後一個周末均到搖擺州份北卡羅來納拉票，賀錦麗指搖擺州份選民將決定誰能入主白宮，呼籲大家投票。
美國大選2024｜搖擺州份各有領先
特朗普在北卡州的集會中稱，若他當選會結束「賀錦麗的美國能源戰」，通脹將快速下降。而賀錦麗在該州拉票則強調，她入主白宮將為逾1億美國人帶來減稅，並指控特朗普尋求不受監管的權力。英國廣播公司(BBC)稱，特賀在搖擺州的支持差距相當微少，加上三至四個百分點誤差，未能分出高下。自8月起在亞利桑那、喬治亞、內華達及北卡羅來納，兩位候選人互有領先，而目前則是特朗普佔優。
另外3個搖擺州密歇根、賓夕法尼亞和威斯康辛，自8月起由賀錦麗領先兩或三個百分點，但現時特朗普在賓夕法尼亞稍微領先。這3個州份原屬民主黨票倉，但特朗普2016年大選將其變紅，成功入主白宮。現任總統拜登於2020年大選奪回這3個關鍵州份，若賀錦麗能取下它們，將邁向勝選之路。
美國大選2024｜加沙戰爭令民主黨支持者轉軚
今屆大選影響選民投票意向的主要議題，包括經濟、非法移民、生育醫療和維護民主。BBC訪問了部分選民，有兒科黑人女護士稱一直是民主黨支持者，但因為加沙戰爭造成無辜兒童傷亡，她今屆改投美國綠黨候選人史坦。另有原支持特朗普的選民稱，喜歡特朗普作風強硬，但非法移民岳母一天突遭上門警員拘捕遣返，當時一家大小看著這一幕。此事令他覺得特朗普對非法移民的反應過於激進，加上2021年1月國會山莊騷亂，令他對特朗普改觀，今屆會投票給賀錦麗。
美國大選2024｜兩黨或首現互調參眾兩院控制權
除了選出新屆總統，今次大選也會影響國會參議院和眾議院的控制權，民調顯示民主、共和兩黨或對調參眾兩院控制，是歷來首見。眾議院全部435席會改選，而任期6年的參院議席則有34席改選。報道指，紐約州今年重畫選區後，民主黨有望從共和黨手中重奪4個眾議院議席，在加州也有望奪回5個議席。不過，因選情激烈，眾院約40個議席兩黨候選人叮噹馬頭，民主黨能否奪得眾院控制權存變數。