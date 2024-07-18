美國大選2024｜染新冠拜登蹣跚步落空軍一號 佩洛西親口說：你無可能贏(有片)

角逐連任的美國總統拜登屋漏兼逢連夜雨，面對黨內退選壓力，正要落力拉票證明健康無問題之際，周三晚卻第三度確診感染新冠病毒。81歲的他被逼暫停拉斯維加斯的競選活動飛回特拉華州家裡隔離休息，片段拍到他蹣跚步落空軍一號，顯得老態龍鍾；約10級的樓梯，中途停頓下來兩次向記者揮手，但期間又現「失魂」，向右邊望呆一呆後再向左邊揮手。他之後進入車內時也顯困難，須特勤人員攙扶協助，另一特勤人員見他遲遲未上車，甚至走到車旁查看。

共和黨總統候選人特朗普遇刺受傷，選情一面倒傾向他，有人認為民主黨有能力之士不想當炮灰，拜登有望黨內逼退聲音減少。惟拜登周二受訪時態度似乎軟化，表示若出現醫療狀況或醫生告知他的健康有問題，他會重新評估是否繼續競逐連任。料不到他周三確診，白宮指他徵狀輕微，流鼻水和咳嗽，並無發燒，呼吸也正常，已服用輝瑞新冠口服藥。

《華盛頓郵報》消息指，民主黨參眾兩院領袖舒默和傑弗里斯上周分別與拜登見面，指他繼續出選只會損害民主黨勝算，除了眾議院，可能連參議院的控制權也失去。美國有線新聞網絡(CNN)引述民主黨高層消息稱，拜登較之前更能接受退選建議，並不像在公開場合那般抗拒，例如從前會說「(副總統)賀錦麗不會贏」變成「你認為賀錦麗會贏嗎？」顯示他現在最少肯聽入耳。《紐約時報》也稱，拜登現時會在其圈子內問賀錦麗勝算有幾大。

CNN周三晚又指，佩洛西私下向拜登稱，他無可能擊敗特朗普，並危及民主黨在國會參眾兩院的選情。美聯社最新民調顯示，接近三分二民主黨選民認為拜登應該退選讓賢，僅約三成人表示對拜登出任總統的能力有很大信心。