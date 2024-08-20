美國大選2024｜民主黨代表大會發表告別演說 黯然退選拜登哭了

民主黨代表大會於芝加哥舉行，拜登壓軸出場。民主黨一個月前才「內訌」，施壓拜登放棄競逐連任，但周一晚卻處處顯示對拜登的愛戴。與會者舉起「多謝Joe」和「我們愛(心形圖案)Joe」的標語，當中包括據稱有分施壓的前眾議院議長佩洛西，有指逼宮事件導致兩人數十年友情破裂。拜登發言時獲全場起立鼓掌，他由女兒Ashley介紹出場後已忍不住拭淚，向觀眾揮手和回應稱「我愛你」。

美國大選2024｜拜登：我為你們盡力做到最好

81歲的拜登發言時明顯眼有淚光，期間提及「我當選參議員時未足30歲，被稱太年輕，而當總統又被指太老」。他承認從政以來犯了很多錯誤，但「我為你們盡力做到最好。過去50年，像很多人一樣，我為這個國家盡心盡力，並獻出靈魂」。他還表示，「我喜愛我的工作，但我愛我的國家更多。」似乎解釋了他退選的原因。他堅稱，對退選未有感到憤怒，同時為賀錦麗拉票，「你準備好了為自由投票嗎？你準備好了為民主和美國投票嗎？讓我問你，你準備好投票給賀錦麗和(競選拍檔)沃爾茲嗎？」承諾將作為兩人競選活動的「最強義工」。

拜登在當地晚上10時25分才開始演說，紐約時間為晚上11時25分，長達50分鐘，直至深夜。有報道指，他原定演講時間由9時50分開始，因前面講者超時，令安排出現混亂。因與共和黨總統候選人特朗普辯論時表現差勁，令他7月21日於黨內壓力下宣布結束競選活動，令他由原本在民主黨全國代表大會發表競逐連任演說，變成他的告別派對。拜登演說完畢後，第一夫人吉爾、兒子亨特和孫兒，以及賀錦麗和丈夫德龍等一起上台與他擁抱。