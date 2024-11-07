美國大選2024｜民主黨慘敗 內部及金主歸咎「戰犯」拜登︰早應宣布不連任

美國民主黨候選人、副總統賀錦麗發表演說承認敗選，民主黨內部開始「查找不足」掀出「戰犯」。報道指有民主黨人將將敗選矛頭指向總統拜登，認為他應於更早時間就該讓出舞台，宣布不連任，而非隱瞞健康問題「頂硬上」，令黨內錯失舉辦初選機會。 81歲的拜登曾指自己適合再做4年總統，「是擊敗特朗普的唯一人選」。當他去年4月宣布爭取連任時，經已引起黨內質疑，但沒有人真的出面挑戰他，直到今年6月他與特朗普的首場電視辯論表現欠佳，經黨內逼宮下決定在7月決定退選，在沒有其他人競爭下，直接由賀錦麗頂上「放手一搏」，最終結果不似預期，多個搖擺州落敗之餘，共和黨於參眾兩院更有望全面執政。

沒舉辦初選成致命 路透社報道，眾多民主黨支持者和金主深感「被騙」，憤怒和失望情緒除指向民主黨陣營，更大的怪罪對象則是拜登，有指如果他更早在幕僚規勸退下火線，民主黨就可以由黨內初選來決定候選人，而非由「唯一選擇」賀錦麗上陣。有民主黨的「金主」直指：「為何拜登要撐這麼久。他應該早就承認自己的健康狀況不佳，及早退出選舉。」另一名民主黨官員則怪罪拜登的核心幕僚，「沒有人告訴他，不(要再選)。他們第一步就錯了。」賀錦麗的一名幕僚則說，賀錦麗錯在對拜登過於忠心，如果她敢提出不同的政策，或許就能獲勝。

移民政策偏離民心及全球趨勢 另有分析認為，拜登及賀錦麗政府在移民政策的左傾，完全偏離民心及全球趨勢。繼歐洲右派政府收緊移民政策後，加拿大總理杜魯多近日也跟進，顯然執政黨為了選票必須做出改變。 華爾街富豪投資人艾克曼（Bill Ackman）在大選結束後於X平台發文直指，民主黨「應該徹底重新洗牌」：「這個政黨對全美人民隱瞞總統（拜登）的身心健康狀態。」艾克曼本是民主黨金主，但他因為擔心賀錦麗過於左傾，而在選前決定支持特朗普。他還說民主黨的另一個錯誤，就是沒舉辦初選決定取代拜登的人選。