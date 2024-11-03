美國大選2024｜民主黨票倉加州 共和黨選民比例20年來首升 亞裔與拉丁裔為何背棄賀錦麗？

加州是民主黨傳統票倉，官方數據顯示，今年共和黨登記選民的比例雖仍遠不如民主黨，但在臨近大選前出現20年來首見的回升。加州大學柏克萊分校智庫民調顯示，賀錦麗在加州的支持率較4年前的拜登低，在亞裔中的支持度下降。 加州州務卿辦公室近日公布的選民登記報告顯示，以大選前15天為基準，民主黨登記選民數量，從2020年的1,017萬人增至2024年的1,036萬人，但政黨選民比例較4年前下跌0.3個百分點。共和黨登記選民數量從4年前的533萬人上升至今年的564萬人，政黨選民比例則上升0.76個百分點。

為何矽谷 共和黨登記選民增加？ 民主黨和共和黨的登記選民佔比今年分別為45.83%和24.95%。兩黨登記選民4年前後的消長都在1%以內，但這是加州共和黨登記選民佔比20年來首度回升。 加州矽谷的大縣、聖克拉拉縣(Santa Clara County)共和黨主席唐諾利(Shane Patrick Connolly)表示，在過去3個報告的周期，矽谷共和黨登記選民增加約8,000人，因為「民眾對犯罪、高昂生活開支、露宿者等社會問題缺乏解決方法，感到厭倦」。 在言論自由這議題上，唐諾利指出，「許多人靠向共和黨，並支持前總統特朗普，他們關心的是言論自由和網絡言論自由的問題」。他又指，在民主黨主政下，公共安全程度自2020年以來普遍下降，仇恨亞裔罪案增加。

民主黨斥特朗普將亞裔置諸不理 這邊箱，民主黨籍三藩市市政府律師邱信福批評，特朗普才是現代史上仇恨亞裔運動的領導者，「我們不能忘記，他曾將我們(亞裔)置諸不理，給我們的社群帶來了無法彌補的傷害和悲劇。我們有一位一直為亞裔美國人社群而戰的候選人(賀錦麗)」。

加州進步派面臨保守派嚴厲挑戰 在政治光譜中，加州以進步派見稱，但在今屆大選中遭遇到保守派更為嚴峻的挑戰，反映出全國戰場的競爭是何等激烈，亞裔社群也出現更明顯的分化。

加州大學柏克萊分校政府研究學院選前最後一次民調顯示，加州57%選民支持賀錦麗，特朗普支持率為35%。民調顯示，出身自加州的賀錦麗在這裡的支持率大幅領先特朗普，但領先幅度低於預期。4年前，拜登在加州以63.5%的得票率，大勝特朗普的34.3%。 賀錦麗支持度不及拜登 4年前的票站民調顯示，拉丁裔和亞裔選民每4人中有3人支持拜登，支持率分別為75%和76%。但最新民調卻發現，賀錦麗在拉丁裔和亞裔選民中的支持率分別為57%和56%，遜於4年前的拜登。

學者：反映全國趨勢 加州大學柏克萊分校政府研究學院學者席克爾(Eric Schickler)指出，賀錦麗在加州的地位仍非常穩固，但「她在亞裔和拉丁裔選民中的支持率，低於拜登2020年時的水平，這解釋了為何全國範圍的選情如此激烈」。