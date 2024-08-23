美國大選2024｜沃爾茲分享不孕求醫經歷　兒台下激動落淚走紅

當地時間22日晚，沃爾茲（Tim Walz）在美國民主黨全國代表大會上正式被提名為副總統候選人，並向家人深情喊話。沃爾茲的17歲兒子葛斯（Gus Walz）當場激動落淚，指著台上父親驕傲大喊：「那是我爸！」相關影片引發網上熱議。 據《華盛頓郵報》22日報道，在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會上，明尼蘇達州州長沃爾茲被正式提名為副總統候選人，與賀錦麗（Kamala Harris）參選正副總統。沃爾茲攜妻子關（Gwen Walz）、女兒霍普（Hope）和兒子一同上台接受掌聲，成為萬眾矚目的焦點。

生育治療重振求子信心 沃爾茲17歲的兒子葛斯在目睹父親接受提名時激動落淚，被父親提及時更是淚流滿面，指著舞台大聲驕傲喊道：「那是我爸！（That's my dad）」這一真情流露的畫面打動了許多觀眾，並在社交媒體上引發熱議。 沃爾茲在演說中講述了自己和妻子備受不孕之苦，兩人的生育之路充滿了痛苦，最終借助人工授精（IUI）懷胎生下女兒霍普（Hope），這也是將女兒取名「希望（Hope）」的重要原因。沃爾茲表示，保護他們所依賴的這種醫療方法是「這次大選的重中之重」，稱生育治療讓他們重拾了對懷孕求子的信心，這時他的兒子葛斯和女兒霍普都哭了。

患有非語言學習障礙 葛斯對於父親演說的激動反應在社交媒體上迅速走紅，網友紛紛用#thatsmydad來標記，許多人認為這是沃爾茲當天演說中最精彩的一幕。 沃爾茲夫婦本月接受《人物》雜誌採訪時透露，現為高中生的兒子葛斯患有非語言學習障礙、注意力不足/過動症和焦慮症。他們分享說，和許多家庭一樣，他們也在努力找出方法，「盡全力幫助葛斯成長」。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章